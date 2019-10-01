Происшествия

ИнтерфаксИнтерфакс«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела.
Читать в источнике
Комментировать267
с чего всё началось

Раскрыты подробности сотрудничества чекиста Кирилла Черкалина с банкирами

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).
Коммерсантъвчера в 14:28

Подробнее о событии

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы

Коммерсантъ01:48

«Коммерсантъ» рассказал подробности о передаче взяток полковнику ФСБ Черкалину

Ведомостивчера в 20:34

Полковник ФСБ — миллиардер получал взятки рядом с работой

Lenta.ruвчера в 22:33

Полковник-миллиардер из ФСБ получал взятки прямо на работе

URA.Ruвчера в 20:58

«Коммерсант»: полковник ФСБ Черкалин брал взятки рядом с работой на Лубянке

РИА Новости00:34

СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке

РБКвчера в 19:29

«Коммерсантъ»: полковнику Черкалину передавали взятки в кафе около здания ФСБ

Дождьвчера в 16:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Армия и оружие

Китай продемонстрировал новые баллистические ракеты

Газета.Ru 02:50
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Экономика

Украина откажется от мелких монет 1 октября

Монеты номиналом одна, две и пять копеек изымут из оборота 1 октября, сообщил Национальный банк Украины 30 сентября.
Политика Сегодня вчера в 08:35
Политика

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Общество

Москва достигла «барического дна»

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Авто

Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC

Китайский автопроизводитель SАІС и General Motors представили новый бюджетный кроссовер, созданный их совместным предприятием Wuling Motors.
Letnews.ru вчера в 11:05
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Гаджеты

В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone

БИЗНЕС Online вчера в 01:42
Спорт

WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории

Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес

Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе

Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru 02:27
Общество

Мосгорсуд заявил о травле судьи по делу Устинова

В Мосгорсуде заявили, что рассмотрение уголовного дела Устинова породило множество публикаций в СМИ и соцсетях, которые содержали недопустимую критику в адрес судебной системы, а также откровенную травлю Алексея Криворучко, председательствующего по делу судьи, сообщает Интерфакс.
Примечания вчера в 10:44
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Авто

Специалисты рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине

Автоновости дня вчера в 22:46
Политика

В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа

Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли утром во вторник из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в акватории Невы и Финском заливе, движение судов приостановлено, сообщили журналистам в управлении МЧС по городу.
ТАСС 01:12
Здоровье

Роспотребнадзор просит граждан надевать маски от гриппа

Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой надевать маски во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы защитится от заражения и распространения инфекции, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 01:43
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Политика

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Депутат Госдумы Василий Власов решил пригласить шведскую экоактивистку Грету Тунберг на выступление в Госдуму перед российской молодежью.
Известия вчера в 20:48
Политика

Михаил Бабич назначен первым замминистра экономического развития

«Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития», — приводит издание слова пресс-секретаря премьер-министра РФ Олега Осипова.
Красная весна вчера в 16:39
Экономика

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Футбол

Кураньи уверен, что Тедеско поможет «Спартаку»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может стать главным тренером «Спартака».
Спорт-Экспресс 02:22
Политика

Украинский шоумен рассказал о русификации Львова

Шоумен Антон Мухарский, выступающий под псевдонимом Орест Лютый, заявил о русификации Львова.
News.ru вчера в 00:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное