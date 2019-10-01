Происшествия
Интерфакс«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела.
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с чего всё началось
Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).Коммерсантъвчера в 14:28
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«Коммерсантъ» рассказал подробности о передаче взяток полковнику ФСБ Черкалину
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