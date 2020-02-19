Экономика
РБК«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля
11 февраля газета со ссылкой на источники сообщила, что Минфин разработал предложения по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые не относятся к углеводородам, таких как уголь, алмазы, золото и сырье для производства минеральных удобрений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин не предлагал повысить НДПИ для ненефтегазовых отраслей - замглавы ведомства
Финмаркетвчера в 09:08
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика
США призвали Россию вывести войска с Восточной Украины
Выступая в Совбезе ООН, американский дипломат Черит Норман Шале призвала власти РФ вывести все военные подразделения с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств по минским договоренностям.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Хоккей
Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков
Согласно представленным изображениям, отечественный автопроизводитель запатентовал новые двухцветные легкосплавные колесные диски с креплениями на пять болтов и аэродинамическим дизайном.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Политика
Структура «Роснефти» попала под санкции США против Венесуэлы
Вашингтон ввёл санкции против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading SA, являющейся структурой российской нефтяной компании «Роснефть», в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы.
Общество
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
Американская компания Boeing исследует более 400 проблемных самолетов 737 MAX после того, как в нескольких из них был обнаружен мусор: инструменты или ветошь.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Интернет
Mail.ru Group запускает персональное телевидение
Mail.ru Group готовит к запуску рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru».
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Здоровье
В китайском Ухане от коронавируса умер главврач госпиталя
Штат госпиталя «Учан» насчитывает 966 человек. Напомним, ранее стало известно, что в Китае изобрели вакцину от коронавируса.
Общество
В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств
«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Фигурное катание
В Китае умер украинский фигурист Бондарь
Футбол
Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин стал игроком «Арсенала»
Шоу-бизнес
Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Общество
Названа причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Происшествия
Назвали причины смерти двухлетней девочки в больнице Новосибирска
Пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области назвала причины смерти двухлетней девочки в реанимации детской больнице №1 Новосибирска.
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи
В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Общество
Перечислены самые популярные подарки на 23 Февраля
Тройку среди самых популярных подарков на 23 февраля замкнул алкоголь.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Гаджеты
Qualcomm представила новый 5G-модем Snapdragon X60
Американский процессорный гигант Qualcomm представил свой очередной 5G-модем Snapdragon X60.