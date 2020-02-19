Экономика

РБКРБК«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля

2 фото
11 февраля газета со ссылкой на источники сообщила, что Минфин разработал предложения по повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые не относятся к углеводородам, таких как уголь, алмазы, золото и сырье для производства минеральных удобрений.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В правительстве спорят об увеличении нагрузки на ненефтегазовые компании

Коммерсантъвчера в 17:53

Минфин не предлагал повысить НДПИ для ненефтегазовых отраслей - замглавы ведомства

Финмаркетвчера в 09:08

«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля

РБК00:58

Правительство РФ хочет увеличить налоги сразу для нескольких отраслей

URA.Ruвчера в 23:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика

США призвали Россию вывести войска с Восточной Украины

Выступая в Совбезе ООН, американский дипломат Черит Норман Шале призвала власти РФ вывести все военные подразделения с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств по минским договоренностям.
Московский Комсомолец вчера в 17:04
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

РИА Новости вчера в 13:32
Хоккей

Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:17
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков

Согласно представленным изображениям, отечественный автопроизводитель запатентовал новые двухцветные легкосплавные колесные диски с креплениями на пять болтов и аэродинамическим дизайном.
Letnews.ru вчера в 01:31
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Политика

Структура «Роснефти» попала под санкции США против Венесуэлы

Вашингтон ввёл санкции против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading SA, являющейся структурой российской нефтяной компании «Роснефть», в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы.
REGNUM вчера в 11:01
Общество

В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор

Американская компания Boeing исследует более 400 проблемных самолетов 737 MAX после того, как в нескольких из них был обнаружен мусор: инструменты или ветошь.
Lenta.ru вчера в 23:47
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпустила 18 февраля заявление, в котором утверждает, что ее силами сегодня утром было потоплено турецкое судно с грузом оружия и боеприпасов, пришедшее в Триполи, где базируется противник ЛНА - Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Российская газета вчера в 09:45
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru вчера в 10:54
Интернет

Mail.ru Group запускает персональное телевидение

Mail.ru Group готовит к запуску рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru».
Adindex.ru вчера в 21:24
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 00:13
Здоровье

В китайском Ухане от коронавируса умер главврач госпиталя

Штат госпиталя «Учан» насчитывает 966 человек. Напомним, ранее стало известно, что в Китае изобрели вакцину от коронавируса.
ТагилСити.ру вчера в 05:20
Общество

В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

«Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиваем.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Фигурное катание

В Китае умер украинский фигурист Бондарь

News.ru вчера в 11:51
Футбол

Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин стал игроком «Арсенала»

ProstoProSport вчера в 13:43
Шоу-бизнес

Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

Kleo.ru вчера в 03:53
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Общество

Названа причина аномальной зимы в России

Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Lenta.ru 01:24
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета вчера в 05:25
Происшествия

Назвали причины смерти двухлетней девочки в больнице Новосибирска

Пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области назвала причины смерти двухлетней девочки в реанимации детской больнице №1 Новосибирска.
Вести Новосибирск 01:19
Происшествия

В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РБК 01:14
Общество

Перечислены самые популярные подарки на 23 Февраля

Тройку среди самых популярных подарков на 23 февраля замкнул алкоголь.
Газета.Ru вчера в 22:30
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Гаджеты

Qualcomm представила новый 5G-модем Snapdragon X60

Американский процессорный гигант Qualcomm представил свой очередной 5G-модем Snapdragon X60.
Ридус вчера в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное