Экономика

Мой БрянскМой Брянск«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля

Минфин планирует увеличить налоги для компаний, которые добывают уголь, алмазы, золото и сырье для минеральных удобрений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
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