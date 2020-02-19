Минфин планирует увеличить налоги для компаний, которые добывают уголь, алмазы, золото и сырье для минеральных удобрений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«Коммерсантъ» узнал о нежелании кабмина повышать налог на добычу угля

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