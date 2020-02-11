Экономика
РБК«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
Как сообщает издание, наиболее серьезно эта инициатива может затронуть угольную отрасль. По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
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с чего всё началось
Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.Коммерсантъвчера в 17:17
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Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Общество
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Политика
МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»
В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Политика
Филиппины прекратили действие военного договора с США
Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Здоровье
В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
Политика
Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
Культура
В Мексике арт-критик случайно разбила инсталляцию за $20 тысяч
Известный арт-критик Авелина Леспер случайно разбила работу художника на ярмарке современного искусства, проходящей в Мехико, пишет британская The Guardian.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Нью-Йорк Айлендерс»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Нью-Йорк Айлендерс".
Политика
В Чувашии назначен министр здравоохранения
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
Футбол
Со стадиона «Бетиса» выгнали ребенка в футболке «Севильи»
На видео и фотографиях, опубликованных в Twitter, подростка в футболке защитника «Севильи» Диего Карлоса сначала вынуждают скрыть майку под толстовкой, а затем и вовсе выгоняют с трибуны стадиона «Бенито Вильямарин».
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
В ходе тестирования «суверенного Рунета» возникли проблемы, о которых операторы связи уже сообщили Минкомсвязи.
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов растут
Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные».
Общество
Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям
Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Технологии
«Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал»
Техника на «Байкалах» для «Газпрома» Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.