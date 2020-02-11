Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.

с чего всё началось

Как сообщает издание, наиболее серьезно эта инициатива может затронуть угольную отрасль. По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

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