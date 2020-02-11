Как сообщает издание, наиболее серьезно эта инициатива может затронуть угольную отрасль. По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося углей.

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

Политика Путин обсуждает возможность выступить на Генассамблее ООН Предполагается, что Путин на полях мероприятия соберет пятерку стран — постоянных членов Совета безопасности ООН, чтобы обсудить проблемы мировой политики.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Армия и оружие Амурская цитадель командиров отмечает юбилей ДВОКУ – единственный военный вуз, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, а также арктических и горных подразделений.

Политика Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии в противодействии влиянию России.

Политика В Чувашии отстранили от должностей восемь министров Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.

Происшествия В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.

Общество Мусоросжигательные заводы увеличат себестоимость поездок в метро Из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Московской области и Казани подорожает себестоимость проезда в метро, правда, незначительно — лишь на 3 копейки, рассказал глава возводящей предприятия компании Андрей Шипелов.

Здоровье В США подтвержден 13-й случай заражения коронавирусом В США подтвержден 13-й случай заболевания коронавирусом на территории страны и первый случай в округе Сан-Диего, передает телеканал Fox5.

Общество Мишустин потребовал не раздавать обещаний по использованию резервов Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования Резервного фонда.

Энергетика В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.

Энергетика СПГ споткнулся о коронавирус: в Китае останавливают импорт сжиженного газа По данным Kpler, не менее пяти танкеров СПГ поменяли свой курс или находятся у берегов Китая и не могут разгрузиться из-за эпидемии коронавируса, которая привела к резкому падению спроса на сжиженный газ.