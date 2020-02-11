Экономика
РБК«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
Как сообщает издание, наиболее серьезно эта инициатива может затронуть угольную отрасль. По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
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с чего всё началось
Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.Коммерсантъвчера в 17:17
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Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Общество
ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса
«Первая вакцина может быть готова через 18 месяцев, так что сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять вирусу», – передает ТАСС слова главы ВОЗ.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Футбол
Банк «Тинькофф» станет титульным спонсором РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее сообщил, что появление нового титульного спонсора в будущем не исключается.
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Шоу-бизнес
Старший внук королевы Елизаветы II сообщил о разводе с женой
Питер Филлипс, единственный сын принцессы Анны и член королевской семье Великобритании, разводится со своей супругой Отам Келли.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Общество
Водонаеву вызвали в полицию за слова об абортах
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Эксперты Ассоциации технического надзора Германии (TUV) составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов по итогам 2019 года.
Общество
Юрий Дудь опубликовал фильм о ВИЧ в России
В числе героев фильма — журналист и руководитель фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский, который рассказал, что ему оказалось проще совершить каминг-аут, чем сообщить о своем ВИЧ-статусе.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Политика
В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»
Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых специально привезли в Киев для провокаций и расстрела толпы.
Политика
ЦРУ втайне владело крупнейшим поставщиком криптографических технологий
Как следует из публикации издания, начавшая свой бизнес ещё во время Второй мировой войны швейцарская Crypto AG всю вторую половину XX века являлась одним из крупнейших мировых поставщиков аппаратных и программных решений для зашифрованных коммуникаций.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Общество
В Минобрнауки отменили приказ о контактах ученых с иностранцами
Глава Миноборнауки Валерий Фальков сообщил об отмене приказа, который регламентирует контакты российских ученых с иностранными коллегами.
Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Политика
Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе
В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
Хоккей
Кузнецов получил травму после силового приема в матче НХЛ
Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс".
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»
«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Политика
В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.