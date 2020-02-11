Экономика

РБКРБК«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

Как сообщает издание, наиболее серьезно эта инициатива может затронуть угольную отрасль. По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
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с чего всё началось

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.
Коммерсантъвчера в 17:17

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«Коммерсантъ» узнал о планах повышения налогов для горнодобывающих компаний

Ведомостивчера в 23:23

СМИ: Минфин намерен повысить налог на добычу угля

News.ru01:00

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

Газета.Ru00:57

«Ъ»: Минфин планирует увеличить НДПИ для компаний в периоды высоких экспортных цен

ТАССвчера в 23:50

Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений

Интерфакс01:54

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

РБКвчера в 22:43

Минфин думает о повышении налога на его добычу

Коммерсантъвчера в 17:17
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Общество

Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье

ФАН вчера в 22:14
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
RT на русском 02:31
Здоровье

В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу

Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.
ТАСС 09 февраля в 02:08
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Шоу-бизнес

Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Суть событий вчера в 01:09
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Шоу-бизнес

Старший внук Елизаветы II расстался с женой

Королева Великобритании Елизавета II расстроилась, узнав о том, что супруга её любимого внука Питера Филлипса Отем Келли приняла решение о разводе после 12 лет брака.
News.ru 02:44
Кино

Картина «Паразиты» получила «Оскар» как лучший фильм

Статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший фильм» вручили ленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщает Nation News.
РИАМО вчера в 01:50
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 16:44
Происшествия

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности

Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт "Толмачева" после того, как в нем сработал датчик технической неисправности, рассказал информированный источник "Интерфакса". во вторник, вернулся в аэропорт вылета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 00:38
Здоровье

ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Игры

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Игромания.ру вчера в 12:41
Экономика

ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Интерфакс 02:54
Происшествия

Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей

7 новостей вчера в 12:54
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
РБК 01:32
Энергетика

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
РБК 02:36
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Авто

Продажи автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 8%

В январе 2020 года на российском рынке было продано 366,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 8% больше, чем год назад.
Известия вчера в 09:17
Политика

В МИД РФ назвали условие отмены виз для граждан Грузии

Как сообщало ИА REGNUM, после антироссийских акций в столице Грузии и ряда аналогичных выходок в других регионах этой страны власти России ввели ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии.
REGNUM 02:33
Общество

Подсчитан средний заработок московских таксистов

При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Lenta.ru 02:18
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости вчера в 09:36
Экономика

Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в 2019 году выросла в 4,1 раза

"Полюс" в 2019 году увеличил чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с предыдущим годом, до 1,944 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:07
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru вчера в 04:42
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Известия 09 февраля в 15:00
Политика

Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.
RT на русском 01:35
Хоккей

В НХЛ из-за коронавируса возникла нехватка клюшек

Около 75% клюшек для хоккеистов выпускается в КНР, который сейчас переживает эпидемию коронавируса, сообщает Boston Globe.
Pravda.Ru 02:16
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