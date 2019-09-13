Экономика
Известия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось
ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.Коммерсантъ12 сентября в 19:13
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ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей
Коммерсантъ13 сентября в 03:29
«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей
Ведомости12 сентября в 19:50
ВЭБ рассматривает проекты обновления общественного транспорта на сумму более 300 млрд руб
ТАСС13 сентября в 03:38
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Политика
Почему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ
Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
Газета.Ru вчера в 16:49
Экономика
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Происшествия
В жилом доме в Красноярске произошел взрыв
В жилом доме адресу ул. Аральская, 14.в красноярском районе Черемушки произошел взрыв, из здания эвакуировано 37 человек.
ТК Звезда вчера в 05:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и гололедице
Умеренные дожди будут идти в центральных областях всю первую половину недели, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:03
Происшествия
По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело
Ранее в издании "Коммерсант" появилась информация, что в 2017-2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, согласно которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Российская газета 13 сентября в 03:39
Общество
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Происшествия
Члены экипажа самолета «Глобуса» оштрафованы за ошибку пилотирования
«Причинами авиационного инцидента явились допущенные экипажем ошибки пилотирования, а также ненадлежащее использование требований Федеральных авиационных правил о выполнении полетов в гражданской авиации»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.
Коммерсантъ Новосибирск 00:02
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Экономика
В России предложили повысить минимальную цену водки
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.
Известия 13 сентября в 11:56
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Культура
Джеки Чан извинился перед фанатами, что не смог приехать в Москву
Аргументы и Факты 00:15
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru 14 сентября в 22:29
Музыка
Скончался лидер американской группы The Cars
Слово и Дело вчера в 23:08
Кино
Саундтрек «Однажды... в Голливуде» — что спрятал в нем Тарантино
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов
Львы Сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов.
Primpress.ru вчера в 18:00
Политика
Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия вчера в 14:19
Здоровье
Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна
Телепрограмма 14 сентября в 06:55
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Экономика
Челябинский губернатор представил олигархам их куратора
Глава Челябинской области Алексей Текслер на конференции организации Союза промышленников и предпринимателей (СПП) 13 сентября представил бывшего вице-губернатора Павла Рыжего в качестве министра промышленности региона.
URA.Ru 13 сентября в 02:49
Автоспорт
Гран-при Сингапура может не состояться из-за лесных пожаров
Нева Спорт вчера в 16:04
Наука
Ученые назвали причину выживания комодских драконов
По данным ученых, выживание варанов на острове было сложным: они питались черепашьими яйцами, а иногда поедали друг друга.
RuNews24.ru вчера в 13:26
Футбол
Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:52
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Здоровье
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru вчера в 21:35
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 13 сентября в 11:14
Происшествия
Поиски пропавшего вертолёта в Якутии приостановили
В Якутии приостановили на ночь поиски пропавшего вертолёта Eurocopter BO-105, они будут продолжены утром 16 сентября.
RT на русском вчера в 08:19