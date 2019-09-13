Экономика
Известия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось
ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.Коммерсантъ12 сентября в 19:13
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ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей
Коммерсантъ13 сентября в 03:29
«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей
Ведомости12 сентября в 19:50
ВЭБ рассматривает проекты обновления общественного транспорта на сумму более 300 млрд руб
ТАСС13 сентября в 03:38
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
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FAW представил флагманский кроссовер Bestune T99
Автостат 13 сентября в 05:22
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В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
РИА Новости вчера в 07:37
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В Сенате США предложили нанести удары по нефтяным объектам Ирана
«Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, такими, как нанесение ударов по нефтяным объектам, которые станут сокрушительным ударом по режиму», - написал Линдси Грэм в Twitter.
ТК Звезда 14 сентября в 22:03
Космос
Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли
Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM 14 сентября в 15:54
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС вчера в 18:04
Политика
Россия и Белоруссия договорились о единых налогах
Россия и Белоруссия договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.
Интерфакс вчера в 23:59
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
Газета.Ru вчера в 17:45
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Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Баскетбол
Чемпионом мира по баскетболу стала Испания
Росбалт вчера в 15:57
Политика
Франция хочет предоставить Сноудену убежище
Недавно бывший американский разведчик рассказал в интервью France Inter, что просил убежище во Франции еще в 2013 году, когда президентом был Франсуа Олланд.
Южный Федеральный вчера в 11:30
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Происшествия
В Якутии продолжились поиски пропавшего вертолёта
В Якутии, в понедельник, 16 сентября, возобновился поиск вертолёта, который пропал в Оймяконском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС республики.
REGNUM вчера в 21:26
Армия и оружие
NI рассказал о «сумасшедшем плане НАТО» потопить российские подлодки
На пике холодной войны у СССР было столько смертоносных подлодок в море, что западные военные стратеги были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам, пишет National Interest.
РИА Новости вчера в 20:32
Культура
Джеки Чан извинился перед московскими фанатами по-русски
Премьера российско-китайского фильма "Тайна печати дракона" в российской столице прошла 11 сентября без участия актера Джеки Чана.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия вчера в 21:44
Политика
США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 14:43
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 21:19
Космос
Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» состоится 17 декабря
Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане планируется в середине декабря, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.
РИА Новости вчера в 20:19
Хоккей
Кузнецов дисквалифицирован на три игры НХЛ
Сегодня, 14 сентября, Национальная хоккейная лига объявила о дисквалификации форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три игры.
Первый областной 14 сентября в 12:07
Футбол
Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.
Спорт-Экспресс вчера в 14:25
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Экономика
Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян
Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).
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Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Главы России, Ирана и Турции продолжают переговоры в Анкаре
Вести.Ru вчера в 23:09
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru вчера в 21:31
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02