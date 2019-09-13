Экономика

ИзвестияИзвестия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось

Глубокоуважаемый вагоноумножатый

ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.
Коммерсантъвчера в 19:13

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ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей

Коммерсантъ03:29

СМИ узнали о планах модернизировать городской транспорт на 2 трлн руб

РБКвчера в 21:15

«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Ведомостивчера в 19:50

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

Интерфаксвчера в 20:44

ВЭБ рассматривает проекты обновления общественного транспорта на сумму более 300 млрд руб

ТАСС03:38

В России заменят городской транспорт

URA.Ru00:42

Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта

Эхо Москвы01:30
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Политика

В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
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Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Общество

В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли

Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Кино

HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов

Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Москва 24 06:08
Политика

Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Политика

Только 4% европейцев доверяют Дональду Трампу

Лишь четыре процента жителей Европы доверяют президенту США Дональду Трампу.
Профиль вчера в 11:06
Политика

МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге

Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Общество

ФСБ хочет заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишет РБК.
Ведомости 01:36
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Общество

Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты

Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Политика

Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

РИА Новости вчера в 22:00
Политика

Зеленский назвал свой секрет счастья

РИА Новости 04:40
Хоккей

Хоккеист Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии»

Проворов стал самым дорогим защитником «Филадельфии» и пятым по размеру зарплаты игроком команды.
РБК 01:18
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Экономика

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3-4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Общество

Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России

В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Происшествия

Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Армия и оружие

СК назвал имя командира бригады ВСУ, обстрелявшей ДНР 8 сентября

Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, которая обстреляла село в ДНР 8 сентября.
РЕН ТВ 06:10
Политика

Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Авто

Дилеры предложили ввести сертификацию автосервисов

Российская ассоциация автодилеров (РоАД) выступила с предложением ввести систему сертификации автосервисов.
Известия 05:58
Кино

Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети

Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости 01:28
Баскетбол

Сборная Испании обыграла австралийцев и вышла в финал чемпионата мира

Баскетболисты сборной Испании нанесли поражение коллективу из Австралии в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Китае.
ProstoProSport 06:43
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Космос

Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе

Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
Хайтек+ вчера в 07:12
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в офисе петербургской сувенирной компании

В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисе одной из сувенирных компаний, передает «Фонтанка».
Санкт-Петербургские ведомости 05:45
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Экономика

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Происшествия

Двухлетняя девочка случайно задушила мать

Вести.Ru вчера в 15:18
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