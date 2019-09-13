ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.

с чего всё началось

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.

Происшествия СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.

Политика Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.

Авто Новая Toyota RAV4 провалила лосиный тест Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения не справился с лосиным тестом, который провёл шведский журнал Teknikens Värld.

Политика Зеленский сказал, когда увидится с Путиным Как сообщает ФАН, ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых заявил о намерении в ближайшее время инициировать очередной раунд переговоров с участием Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Происшествия В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца В Ереване освобождён из-под стражи владелец подмосковного ресторана «Бир Хаус» Григор Оганян.

Политика Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону Постпред США в ООН имеет ранг министра. Пауэр занимала это кресло на протяжении 2013 – 2017 годов в период президентства Обамы.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Футбол Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.

Экономика Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.

Общество Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Экономика РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.

Культура В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019» Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.

Экономика Минфин рассказал о вариантах расширения эксперимента с самозанятыми Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года.

Общество Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Авто Audi показала внедорожник будущего На Франкфуртском автосалоне Audi представила концепт AI:TRAIL quattro. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».

Политика Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям Ранее Зеленский призвал страны Запада сохранять санкции против России, передавал УНИАН.

Экономика Авен назвал ошибкой передачу банка «Открытие» государству Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением.