Экономика
Известия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось
ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.Коммерсантъвчера в 19:13
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«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей
Ведомостивчера в 19:50
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Политика
Кирилл Вышинский госпитализирован
Политика Сегодня 07:21
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила лосиный тест
Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения не справился с лосиным тестом, который провёл шведский журнал Teknikens Värld.
Журнал Авто.ру 00:30
Политика
Зеленский сказал, когда увидится с Путиным
Как сообщает ФАН, ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых заявил о намерении в ближайшее время инициировать очередной раунд переговоров с участием Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
В Ереване освобождён из-под стражи владелец подмосковного ресторана «Бир Хаус» Григор Оганян.
Московский Комсомолец 07:51
Политика
Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону
Постпред США в ООН имеет ранг министра. Пауэр занимала это кресло на протяжении 2013 – 2017 годов в период президентства Обамы.
HotGeo вчера в 06:10
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Футбол
Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы
По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.
Нева Спорт 02:27
Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
Planet Today вчера в 11:48
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу обыграла Австралию и вышла в финал ЧМ
RT на русском 06:28
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Экономика
РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками
Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.
РБК вчера в 04:41
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний 03:22
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Astera 10 сентября в 15:52
Экономика
Минфин рассказал о вариантах расширения эксперимента с самозанятыми
Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года.
Российская газета 07:32
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой заправке
Почти каждая пятая АЗС в России (19 процентов) недоливает клиентам топливо, сообщили "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта.
РИА Новости 02:00
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Авто
Audi показала внедорожник будущего
На Франкфуртском автосалоне Audi представила концепт AI:TRAIL quattro. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».
Известия 10 сентября в 07:25
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям
Ранее Зеленский призвал страны Запада сохранять санкции против России, передавал УНИАН.
Rambler News Service 07:32
Экономика
Авен назвал ошибкой передачу банка «Открытие» государству
Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением.
Ведомости 07:28
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Экономика
Латвийские шпроты не вернутся на российский рынок
Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш рассказал, что производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме.
Piter.tv 04:49