Экономика

ИзвестияИзвестия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось

Глубокоуважаемый вагоноумножатый

ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.
Коммерсантъвчера в 19:13

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ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей

Коммерсантъ03:29

СМИ узнали о планах модернизировать городской транспорт на 2 трлн руб

РБКвчера в 21:15

«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Ведомостивчера в 19:50

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

Интерфаксвчера в 20:44

ВЭБ рассматривает проекты обновления общественного транспорта на сумму более 300 млрд руб

ТАСС03:38

В России заменят городской транспорт

URA.Ru00:42

Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта

Эхо Москвы01:30
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Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк

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Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
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Кирилл Вышинский госпитализирован

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Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону

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По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.
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Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам

Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
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Всем, кто пожелает переселиться туда жить, будет выплачена денежная компенсация 25 тысяч евро.
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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
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РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками

Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.
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Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда

Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
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Председатель наблюдательного совета Альфа-банка Петр Авен назвал создание еще одного государственного банка «Открытие» глубоко ошибочным тактическим решением.
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