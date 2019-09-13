Экономика
Известия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось
ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.Коммерсантъвчера в 19:13
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«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей
Ведомостивчера в 19:50
В России на обновление городского транспорта направят 340 миллиардов рублей
Комсомольская правдавчера в 23:55
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
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Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
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РБК вчера в 16:33
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Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери
Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
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Костин предложил освободить бедных от налогов
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BFM.ru вчера в 12:14
Общество
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
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РИА Новости 01:51
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Финмаркет 02:23
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
Московский Комсомолец 10 сентября в 03:25
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
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Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
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Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru вчера в 01:17
Футбол
Абаев: как-то Смородская спросила у тренера: «Вы что, не тренируете левый угол?»
Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев поделился воспоминаниями о работе с Ольгой Смородской, занимавшей пост президента «железнодорожников» с 2010 по 2016 год.
Чемпионат 02:44
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Финансы
Рубль укрепился к доллару и снизился к евро
Доллар снижается, евро повышается на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах вслед за динамикой валют на Forex в условиях роста оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.
Интерфакс 03:34
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Культура
На Бульварном кольце Москвы пройдет Фестиваль циркового искусства
Гости фестиваля циркового искусства смогут увидеть выступления знаменитых трюкачей и уникальных артистов-самородков из России, принять участие в мастер-классах от гуру циркового искусства и тематических уроках для детской аудитории; здесь также будут организованы увлекательные интерактивные зоны с демонстрацией невероятных фокусов и многое другое.
Информационный центр Правительства Москвы вчера в 02:53
Спорт
Победу пловчихи аннулировали из-за слишком открытого купальника
Газета Кемерова 01:52
Происшествия
На петербургских полицейских начали охоту иностранные службы
Стало известно, что иностранные службы начали охоту на сотрудников полиции Северной столицы.
ФедералПресс 01:55
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко отметили оловянную свадьбу
В этом году супруги отмечают оловянную свадьбу – 10 лет совместной жизни.
Телепрограмма вчера в 05:04
Волейбол
Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.
Матч ТВ вчера в 10:19
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Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
"Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить", - отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
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Хоккей
Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети
Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.
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Экономика
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Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
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Патрушев в Волгограде проведет заседание Совета безопасности РФ
Волгоград 13 сентября с рабочей поездкой планирует посетить секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Newdaypost.ru 11 сентября в 05:24
Гаджеты
Никакого Mi Mix 4. Существование Xiaomi Mi Mix Alpha подтверждено
Сразу два известных информатора — Xiaomishka и Мукул Шарма ( Mukul Sharma) опубликовали скриншот, подтверждающий название следующего флагманского смартфона Xiaomi серии Mi Mix.
iXBT.com вчера в 06:41
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«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
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Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 08:50