Экономика
Известия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось
ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.Коммерсантъвчера в 19:13
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«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей
Ведомостивчера в 19:50
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:35, Вашингтон
Политика
В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.
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Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Футбол
Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева
Блогер Василий Уткин высказался о том, что другу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александру Протасовицкому перенесли рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06:26
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 04:01
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем
Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 06:27
Экономика
Установлен минимальный размер зарплаты в России на 2020 год
Около 12 тыс. 130 рублей составит минимальный размер зарплаты в России в 2020 году, передает "Газета.ru".
Тюменская линия вчера в 03:30
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Финансы
Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти
России следует готовиться к грядущему "сырьевому шоку" на нефтяном рынке.
Интерфакс 05:09
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Экономика
Зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют в 2020 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году власти проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы.
RT на русском 04:43
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
РИА Новости 03:52
Политика
Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии", сделав перед западными политиками и дипломатами ряд важных заявлений по проблеме Донбасса и российско-украинским отношениям.
Накануне.Ru 05:11
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Здоровье
30 человек в Ростове заразились лихорадкой Западного Нила
По данным на 9 сентября в регионе лихорадкой заболели 72 человека, из них 30 человек- жители Ростова.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:49
Интернет
«ВКонтакте» запустила новое приложение для знакомств
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina.
РЕН ТВ вчера в 11:08
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай
Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Политика
Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины
Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Политика
Навальный улетел из России после обысков его штабов
Как утверждает издание "Актуальная политика", блогер "улетает в США на аудиенцию к кураторам", пока "в региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей".
Российская газета 05:30
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53