Экономика

ИзвестияИзвестия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось

Глубокоуважаемый вагоноумножатый

ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.
Коммерсантъвчера в 19:13

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ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей

Коммерсантъ03:29

СМИ узнали о планах модернизировать городской транспорт на 2 трлн руб

РБКвчера в 21:15

«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Ведомостивчера в 19:50

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

Интерфаксвчера в 20:44

ВЭБ рассматривает проекты обновления общественного транспорта на сумму более 300 млрд руб

ТАСС03:38

В России заменят городской транспорт

URA.Ru00:42

Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта

Эхо Москвы01:30
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета 11 сентября в 22:00
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Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри

Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Политика

Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией

Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:43
Экономика

Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей

Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Политика

Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море

Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Телеканал HBO хочет снять еще один приквел "Игры престолов".
Piter.tv 04:12
Экономика

Чубайс отказался считать себя младореформатором

Бывшие младореформаторы в современной России становятся консерваторами.
REGNUM 04:04
Здоровье

Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на онкологию

Провериться могут мужчины и женщины старше 18 лет Жителей Алтайского края бесплатно проверят на онкологию.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 22:38
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL

Суд Евросоюза встал на сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Польши.
РЕН ТВ 10 сентября в 05:37
Шоу-бизнес

Пелагея поделилась морскими снимками с дочерью

Звездные родители предпочитают не афишировать личную жизнь и не публиковать снимки Таисии в соцсетях.
Летидор 11 сентября в 11:46
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Политика

Путин прибыл в Дагестан в годовщину нападения боевиков

Москва 24 вчера в 06:39
Экономика

Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам

Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Происшествия

Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Общество

Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России

Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери

Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
Комсомольская правда вчера в 12:55
Общество

Меган Маркл представила коллекцию одежды

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Космос

NASA готовится к обороне от гигантского астероида

Американское космическое ведомство проводит учения, которые помогут смягчить последствия столкновения Земли с гигантским астероидом.
Millionaire.ru 04:29
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков изменился до неузнаваемости

Владимир Шевельков прославился на всю страну в 1987 году после того, как сыграл одну из главных ролей в фильме «Гардемарины, вперед!».
StarHit.ru 01:00
Музыка

Noize MC высмеял Шнурова в стихах

Noize MC (Иван Алексеев) в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Piter.tv 03:11
Политика

Артамонов вступил в должность главы Липецкой области

Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Фигурное катание

Медведева стала второй на турнире в Канаде после короткой программы

Фигуристка Евгения Медведева получила 75,14 балла за короткую программу на турнире Autumn Classic International.
РБК 02:35
Армия и оружие

Военный прокурор хочет заново расследовать причины Иловайской трагедии

Военный прокурор Виктор Чумак заявил, что военная прокуратура проведет тщательное расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу в Донбассе летом 2014 года.
Украина.ру 01:13
Политика

США вернут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы

Соединенные Штаты Америки готовятся передать Российской Федерации 16 документов, имеющих историческую ценность.
ПолитРоссия 03:52
Общество

Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

РБК 00:00
Гаджеты

Роскачество протестировало 23 новых смартфона

Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
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