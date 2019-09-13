ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.

с чего всё началось

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.

Происшествия В Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета В понедельник с наступлением утра в Оймяконском районе Якутии возобновились поиски пропавшего вертолета, пилот которого в воскресенье перестал выходить на связь.

Энергетика Трамп разрешил поддержать рынок нефтяными резервами США Президент США Дональд Трамп санкционировал использование нефтяного стратегического резерва США в случае необходимости.

Единоборства Канадец Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом Канадско-латвийский боец смешанного стиля русского происхождения (ММА) Михаил Циркунов одержал победу на турнире UFC Fight Night 158, проходившем в Ванкувере, с помощью уникального удушающего приёма.

Шоу-бизнес В РПЦ прокомментировали венчание Богомолова и Собчак Легойда добавил, что Богомолов и Собчак в письменной форме засвидетельствовали не только желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в «кощунственных» и «безнравственных поступках», которые они совершали вольно или невольно в частной или профессиональной деятельности.

Театры В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования Многих зрителей возмутило, что данная сцена была показана в присутствии полного зала детей.

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов» В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".

Футбол «Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.

Здоровье Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа Минздрав приступил в текущем году к внедрению в РФ самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями, на первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых "групп риска", а также направить его в приграничные регионы, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян воссоединился с бывшей супругой Народный артист России Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся незадолго до женитьбы на Виталине Цимбалюк-Романовской.

Экономика Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.

Финансы Официальный курс евро снизился на 30 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 29,66 копейки - до 71,5307 рубля, курс доллара уменьшился на 71,98 копейки - до 64,4711 рубля, следует из данных Банка России.

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".

Политика Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

Авто Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».