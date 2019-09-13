Экономика
Известия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось
ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.Коммерсантъвчера в 19:13
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«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей
Ведомостивчера в 19:50
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Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Газета.Ru 10:02
Кино
Netflix назвал дату премьеры сериала «Ведьмак»
Официально дата премьеры «Ведьмака» пока не была объявлена. Главную роль в сериале «Ведьмак» исполнил Генри Кавилл.
ГЛАС.RU вчера в 05:40
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Политика
Власти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на авиаперелеты
В конце августа директор Национального туристического управления Чешской Республики CzechTourism Роман Прохазка сообщил, что количество туристов из России, посетивших Чехию в первом полугодии 2019 года, снизилось примерно на 1%, до 278 тыс. человек.
Интерфакс 10:16
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Энергетика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 07:44
Политика
Путин поручил проследить за выполнением обязательств по охране Байкала
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопросы выполнения обязательств в сфере охраны озера Байкал как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО, говорится в перечне поручений главы государства.
РИА Новости 10:24
Происшествия
СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Космос
Первый космонавт из ОАЭ завершает подготовку к вылету на МКС
Пятый канал 10 сентября в 10:19
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о потере ребенка от Эштона Катчера
Деми Мур рассказала о потере ребенка от бывшего супруга Эштона Катчера.
Дни24 08:52
Транспорт
В Москве за пять лет построят почти 50 станций метро
В Москве до 2023 года планируется построить более 100 км линий метрополитена, 41 станцию и пять электродепо, сообщает сайт столичного стройкомплекса.
РБК 07:41
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки
Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.
Ведомости 09:41
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Политика
Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Национальная служба новостей 11:46
Музыка
Noize MC в стихах назвал Шнурова «бездарным»
Известный рэпер Noize MC, он же Иван Алексеев, в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
iReactor вчера в 23:52
Футбол
Стартовала продажа билетов на матч Россия – Шотландия
Стартовала продажа билетов на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии в Москве на стадионе «Лужники» 10 октября.
Sportbox.RU 09:27
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости вчера в 12:10
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post 06:13
Экономика
В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО
Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM 01:34
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53