ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.

с чего всё началось

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

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