Экономика

ИзвестияИзвестия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось

Глубокоуважаемый вагоноумножатый

ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.
Коммерсантъ12 сентября в 19:13

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ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн рублей

Коммерсантъ13 сентября в 03:29

СМИ узнали о планах модернизировать городской транспорт на 2 трлн руб

РБК12 сентября в 21:15

«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей

Ведомости12 сентября в 19:50

«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

Интерфакс12 сентября в 20:44

В Красноярске могут появиться электробусы

Московский Комсомолецвчера в 00:41

ВЭБ рассматривает проекты обновления общественного транспорта на сумму более 300 млрд руб

ТАСС13 сентября в 03:38

В России заменят городской транспорт

URA.Ru13 сентября в 00:42
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Политика

Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре

Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.
ФАН 13 сентября в 10:46
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Энергетика

Reuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов

Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников.
Известия 11:41
Армия и оружие

ВФУ 4 раза нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.
Новостной фронт вчера в 09:22
Кино

Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»

Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Армия и оружие

Почему западные санкции не повлияли на экспорт российского оружия

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью RT заявил, что Россия приспособилась к режиму западных санкций на мировом оружейном рынке.
RT на русском вчера в 12:16
Политика

СМИ: в Грецию перебежали 22 сторонника Гюлена из Турции и попросили убежища

22 сторонника лидера организации фетхуллахистов Фетхуллаха Гюлена перебежали из Турции в Грецию и попросили там убежища.
ТАСС 17:13
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

Российская газета 14:00
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 04:54
Кино

Саундтрек «Однажды... в Голливуде» — что спрятал в нем Тарантино

РИА Новости 01:00
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Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Вести.Ru 16:58
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Авто

Обновлённый Hyundai Solaris появится в продаже в октябре

Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Армия и оружие

Флагман Тихоокеанского флота провел ракетные стрельбы в Тихом океане

Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Тихом океане выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан», уничтожив «надводный корабль» условного противника на расстоянии около 500 км, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
Взгляд.ру 13 сентября в 23:20
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Политика

Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500

Коммерсантъ 17:50
Шоу-бизнес

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения

Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
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Баскетбол

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

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Игры

В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию

Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
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Шоу-бизнес

Медикаментозный сон Заворотнюк перешел в глубокую кому

Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому.
РЕН ТВ 05:33
Общество

Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Спорт

В Чите на деньги президентского гранта открыли новую спортплощадку

Новая спортплощадка на деньги президентского гранта открылась в субботу в Чите, сообщили в пресс-службе губернатора Забайкальского края "Четырнадцатого сентября для 12 тысяч детей и подростков Железнодорожного района Читы открылась новая спортивная площадка, возведенная на средства президентского гранта", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 06:54
Происшествия

В Москве ребенку четырех лет засосало руку в бассейне

Известия 16:04
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РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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Общество

На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»

В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
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Кино

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском 13 сентября в 11:20
Политика

В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону

Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru вчера в 08:37
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Регуляторы проверяют безопасность препарата от изжоги

Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
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