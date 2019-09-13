ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.

с чего всё началось

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Гаджеты Роскачество протестировало 23 новых смартфона Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.

Шоу-бизнес Фото: Богомолов и Собчак стали мужем и женой Официально: актриса, журналистка, телеведущая, экс-кандитат в президенты России Ксения Собчак и поэт, режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой.

Шоу-бизнес Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.

Театры В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование Как сообщает журналист 66.ru Алена Абрамова, присутствовавшая на спектакле, рассказала, что маркировка «18+» на афишах имелась, однако похоже, что билеты продавали, не предупреждая родителей о небезопасных для детей сценах.

Политика Рада поддержала Зеленского и уволила всех членов ЦИК Украины Верховная рада Украины поддержала представление президента страны Владимира Зеленского об увольнении всех членов Центризбиркома.

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.

Экономика Голикова назвала размер маткапитала в 2020 году Размер материнского капитала в 2020 году составит 466 тысячи рублей.

Общество ФСБ потребовала заблокировать два онлайн-сервиса по примеру Telegram Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail.com.

Политика Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Энергетика «Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.

Армия и оружие Украина планирует купить у США противотанковые комплексы Javelin "Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS (программа продажи вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств)", - приводит сообщение министерства агентство УНН.

Кино HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Экономика Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Общество Google оплатила штраф за неудаление ссылок с запрещенной информацией Компания Google оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неудаление из поисковых запросов ссылок на запрещенную информацию.

Политика Украина впервые пошла навстречу ДНР и ЛНР Депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что фракция намерена упростить жизнь жителям ДНР и ЛНР.

Политика В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.

Происшествия В ЦБ прокомментировали сообщения о мошенничестве с пенсиями россиян По данным издания, в 2017–2018 годах злоумышленники незаконно перевели накопления 500 тыс. человек из ПФР в негосударственные фонды «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма.

Транспорт РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Спорт В США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Футбол Воспитанник «Спартака» Прудников перешел в «Витебск» Воспитанник московского «Спартака», нападающий Александр Прудников продолжит карьеру в Белоруссии.