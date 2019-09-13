Экономика
Известия«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ. Ее предварительная стоимость оценивается в 2,1 трлн рублей. Деньги на программу предлагается получить из Фонда национального благосостояния, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с проектом.
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с чего всё началось
ВЭБ.РФ планирует обновить транспорт российских городов на 2 трлн руб. Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта. Ее инициатором стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ.Коммерсантъвчера в 19:13
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«Коммерсантъ»: ВЭБ оценил затраты на развитие общественного транспорта в 2 трлн рублей
Ведомостивчера в 19:50
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Общество
Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян
Дело сестер Левада-центр узнал об отношении россиян к домашнему насилию и делу сестер Хачатурян.
РБК 00:00
Политика
Медведев отменил декрет о 8-часовом рабочем дне
Как пишет РИА Новости, кроме закона о 8-часовом рабочем дне в актах СССР есть законы об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках и многие другие.
MOS.news вчера в 02:00
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Футбол
«Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА
Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной» в сообщении в Twitter.
МК-Спорт вчера в 11:05
Футбол
Вице-президент «Барселоны» заявил, что между клубом и Месси нет конфликта
Вице-президент «Барселоны» Хосеп Вивес заявил, что между клубом и нападающим Лионелем Месси нет никакого конфликта.
Bookmaker-ratings.ru 02:49
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Известия вчера в 13:45
Политика
Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины
Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Политика
Зеленский назвал свой секрет счастья
РИА Новости 04:40
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Шоу-бизнес
Собчак показала фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 04:58
Здоровье
Парагвай начнет производить и продавать марихуану в медицинских целях
В 2017 году был обнародован закон, который запустил в Парагвае национальную программу по изучению и научному исследованию применения марихуаны и ее производных в медицинских целях.
RuNews24.ru 03:22
Армия и оружие
США сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутнике
Российский военный спутник-инспектор «Космос-2521» сошел с орбиты Земли, сообщили ВВС США.
Взгляд.ру 04:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери
Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
Комсомольская правда вчера в 12:55
Политика
Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 01:18
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Общество
Число японцев старше 100 лет превысило 70 тысяч
В Японии число пожилых людей, которым больше ста лет, впервые превысило отметку в 70 тысяч человек.
Российская газета 03:03
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Политика
В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL
Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.
Известия вчера в 18:55
Кино
HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»
Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 04:32
Армия и оружие
NYT: США собираются отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США намерено отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
RT на русском 01:12
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А-107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
RT на русском 05:13
Технологии
Rakuten: криптовалюты станут доступным платежным средством в Японии
Rakuten сделает криптовалюты доступными для повседневных платежей в Японии, заявил президент Rakuten Wallet (криптоподразделение корпорации) Тацуя Ямада.
РБК 04:14
Происшествия
Силовики проводят обыск у экс-кандидата в мэры Новосибирска
В штабе бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко проходят обыски, сообщили представили штаба.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 00:25