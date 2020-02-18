Общество

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

«Росшельф» топят всем миром

Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъвчера в 16:58

Подробнее о событии

«Росшельф» топят всем миром

Коммерсантъвчера в 16:58

СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»

РБКвчера в 21:31

Министерства раскритиковали идею создания новой госкорпорации

URA.Ruвчера в 20:38

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Ведомостивчера в 21:29

«Росшельф» останется на бумаге?

Konkurent.ruвчера в 20:16

Минэнерго и Минприроды раскритиковали идею Трутнева о «Росшельфе»

EastRussia01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка

Сегодня, 18 февраля, состоится женская индивидуальная гонка, спортсменки выйдут на старт в 16:15 по московскому времени.
Нева Спорт вчера в 19:07
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади

Роскачество по итогам исследования говяжьей тушенки обнаружило в ряде торговых марок антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:32
Экономика

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК вчера в 02:17
Политика

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъ вчера в 17:14
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Происшествия

В Баку горит крупнейший торговый центр

РИА Новости вчера в 23:40
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Кино

Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

Peterburg2.ru вчера в 12:28
Футбол

Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико».
ProstoProSport вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Наоми Кэмпбелл показала фанатам селфи с обнаженной грудью

Стоит отметить, что звезда мирового подиума постаралась лишить фото малейшей вульгарности, одну часть груди прикрыв длинными темными волосами, а сосок другой - смайликом в виде звезды.
Территория новостей вчера в 15:15
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.
Российская газета 00:59
Политика

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество

От коронавируса умер главврач больницы в Ухане

Znak.com 00:44
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Здоровье

Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава

Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
News.ru 16 февраля в 20:35
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

РИА Новости вчера в 21:37
Здоровье

В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Российская газета 00:31
Армия и оружие

Асад пообещал освободить Алеппо и Идлиб от боевиков

Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб.
Взгляд.ру вчера в 12:39
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета 16 февраля в 11:49
Космос

NASA показало, как выглядят самые высокие облака на «краю космоса»

Серебристые или «ночные светящиеся облака» являются самыми высокими в атмосфере нашей планеты.
Газета Кемерова вчера в 05:10
Происшествия

В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
РБК 00:15
Технологии

В США предложили заменить похороны компостированием тел

Коммерческое компостирование тел планируется провести в штате Вашингтон в США в этом месяце.
Газета DAILY вчера в 12:22
Происшествия

В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:33
Политика

Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
РИА Новости вчера в 17:14
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru вчера в 02:14
Общество

Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
Известия 00:37
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ вчера в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное