Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.

с чего всё началось

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти.

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

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