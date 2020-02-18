Общество
Ведомости«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»
Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти.
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с чего всё началось
Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.Коммерсантъвчера в 16:58
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Биатлон
На чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка
Сегодня, 18 февраля, состоится женская индивидуальная гонка, спортсменки выйдут на старт в 16:15 по московскому времени.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
Роскачество по итогам исследования говяжьей тушенки обнаружило в ряде торговых марок антибиотики, избыток бульона вместо мяса, а также ДНК лошади, говорится в сообщении организации.
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Происшествия
В Баку горит крупнейший торговый центр
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Футбол
Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико».
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл показала фанатам селфи с обнаженной грудью
Стоит отметить, что звезда мирового подиума постаралась лишить фото малейшей вульгарности, одну часть груди прикрыв длинными темными волосами, а сосок другой - смайликом в виде звезды.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Общество
От коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Армия и оружие
Асад пообещал освободить Алеппо и Идлиб от боевиков
Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб.
Политика
Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Космос
NASA показало, как выглядят самые высокие облака на «краю космоса»
Серебристые или «ночные светящиеся облака» являются самыми высокими в атмосфере нашей планеты.
Происшествия
В Казахстане задержали готовивших теракты экстремистов
В Алма-Ате задержали двух экстремистов, готовивших теракты, сообщил портал Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности Казахстана.
Технологии
В США предложили заменить похороны компостированием тел
Коммерческое компостирование тел планируется провести в штате Вашингтон в США в этом месяце.
Происшествия
В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»
Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Политика
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Общество
Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.