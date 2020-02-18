Экономика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития от создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти.
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«Росшельф» топят всем миром

Коммерсантъ16:58

СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»

РБК21:31

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Ведомости21:29

Министерства раскритиковали идею создания новой госкорпорации

URA.Ru20:38

«Росшельф» останется на бумаге?

Konkurent.ru20:16
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Коммерсантъ 02:21
Общество

В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess

В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:21
Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
Газета DAILY 12:36
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru 14:33
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Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
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Xiaomi выпустила миниатюрную колонку дешевле 20 долларов

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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
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Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

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Экономика

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 12:52
Общество

В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 18:06
Технологии

Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии

Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
EastRussia 19:18
Космос

Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе

AstroNews.ru вчера в 10:46
Общество

«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Ведомости 13:17
Общество

Худшим регионом по качеству жизни стала Тыва

Составлен топ лучших по качеству жизни регионов России за 2019 год.
Газета.Ru 02:37
Происшествия

Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета

Россиянка нашла пакет с деньгами на борту самолета и попыталась его присвоить.
Lenta.ru 07:08
Происшествия

Двое невельчан избили и ограбили жителя Калининграда

Сахалинские полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей.
АСТВ 19:59
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском 14:52
Общество

Регионы Сибири запаздывают с программами модернизации здравоохранения

В Сибири утверждаются 642 паспорта медорганизации, которые участвуют в программе модернизации первичного звена здравоохранения.
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Армия и оружие

В Ракке разразилась гуманитарная катастрофа после ударов коалиции США

В разрушенном в результате авиаударов коалиции США сирийском городе Ракка наблюдается гуманитарная катастрофа.
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Политика

Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Российская газета 17:48
Игры

СМИ: «королевская битва» в Call of Duty: Modern Warfare выйдет не раньше марта

Релиз «королевской битвы» в Call of Duty: Modern Warfare состоится в начале марта.
CyberSport.ru 16:49
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

НТВ вчера в 11:42
Общество

В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ

В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Газета.Ru 21:12
Недвижимость

Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине

Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
EastRussia 04:09
Общество

В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
РИА Новости 17:37
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия 09:20
Армия и оружие

Консультации Турции и России по Идлибу продолжатся в Москве 18 февраля

Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что консультации представителей Анкары с российской стороной по деэскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб продолжатся в ближайший вторник.
Политическая Экспертиза 11:06
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском 18:55
Армия и оружие

Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов

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Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей.
Новая газета 12:08
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013.
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