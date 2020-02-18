Экономика
Ведомости«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»
Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития от создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти.
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Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
Общество
В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess
В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".
Авто
В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Гаджеты
Xiaomi выпустила миниатюрную колонку дешевле 20 долларов
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Технологии
Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Общество
Худшим регионом по качеству жизни стала Тыва
Составлен топ лучших по качеству жизни регионов России за 2019 год.
Происшествия
Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета
Россиянка нашла пакет с деньгами на борту самолета и попыталась его присвоить.
Происшествия
Двое невельчан избили и ограбили жителя Калининграда
Сахалинские полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Регионы Сибири запаздывают с программами модернизации здравоохранения
В Сибири утверждаются 642 паспорта медорганизации, которые участвуют в программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Армия и оружие
В Ракке разразилась гуманитарная катастрофа после ударов коалиции США
В разрушенном в результате авиаударов коалиции США сирийском городе Ракка наблюдается гуманитарная катастрофа.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Игры
СМИ: «королевская битва» в Call of Duty: Modern Warfare выйдет не раньше марта
Релиз «королевской битвы» в Call of Duty: Modern Warfare состоится в начале марта.
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Общество
В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ
В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Недвижимость
Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине
Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
Общество
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Армия и оружие
Консультации Турции и России по Идлибу продолжатся в Москве 18 февраля
Министерство иностранных дел Турции заявило о том, что консультации представителей Анкары с российской стороной по деэскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб продолжатся в ближайший вторник.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Происшествия
Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей.