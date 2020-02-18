Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития от создании госкорпорации «Росшельф». Они не увидели в проекте смысла создания новой структуры, а ее полномочия сочли противоречащими принципам работы органов исполнительной власти.

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

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