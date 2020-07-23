Экономика
Ведомости«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
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Объединенные ранее сети "Шоколадница" и "Кофе Хауз" без учета долга оценивались тогда в 7 млрд руб. По словам одного из источников "Ъ", Симан Поваренкин приобрел долю в "Шоколаднице" по очень высокой оценке, с тех пор ресторанная группа сильно потеряла в стоимости.Коммерсантъвчера в 19:08
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ИА Красная Весна 02:18
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РБК вчера в 18:35
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Чиновник решил перевести 140 млн рублей на счет ООО «ГК-Техстрой-2», которое не выполнило свою работу и не имело оснований для получения оплаты.
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
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Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
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Транспорт
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Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
Вести.Ru 03:03
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США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек
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REGNUM вчера в 08:29
Общество
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
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