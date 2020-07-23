Экономика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
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Лакомые куски «Шоколадницы»

Объединенные ранее сети "Шоколадница" и "Кофе Хауз" без учета долга оценивались тогда в 7 млрд руб. По словам одного из источников "Ъ", Симан Поваренкин приобрел долю в "Шоколаднице" по очень высокой оценке, с тех пор ресторанная группа сильно потеряла в стоимости.
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Российский бизнесмен, с середины 1990-х годов управляет активами в банковском и промышленном секторе. Окончил Омский государственный университет по специальности «химия и нефтехимия», также изучал финансы и банковское дело в Московской экономической академии, Bank Tutors Institute и в учебном центре «Интеллектуальный фонд».
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