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Ведомости
Ведомости

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Лакомые куски «Шоколадницы»

Объединенные ранее сети "Шоколадница" и "Кофе Хауз" без учета долга оценивались тогда в 7 млрд руб. По словам одного из источников "Ъ", Симан Поваренкин приобрел долю в "Шоколаднице" по очень высокой оценке, с тех пор ресторанная группа сильно потеряла в стоимости.
Коммерсантъ19:08
Подробнее о событии
REGNUM

Владельцы группы «Шоколадница» планируют поделить активы — СМИ

REGNUM05:05
Телеканал 360°

СМИ: владельцы поделят активы «Шоколадницы» из-за кризиса

Телеканал 360°02:59
Ведомости

«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»

Ведомости23:42
РБК

СМИ сообщили о планах владельцев группы «Шоколадница» поделить активы

РБК01:34
Компания

СМИ узнали о планах владельцев группы «Шоколадница» разделить активы

Компания00:26
Forbes

Основные владельцы «Шоколадницы» решили разделить активы

Forbes02:24
Коммерсантъ

Лакомые куски «Шоколадницы»

Коммерсантъ19:08

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков раскритиковал этот законопроект: нет необходимости в штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов за лавирование между рядами.
Вести.Ru03:03
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Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд «Кристина»

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием.
РИА Новости03:23
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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Новый завод по производству BMW откроется в Калининграде в 2021 году

«Запланированный на июль 2021 года запуск нового предприятия с углубленной технологией и полным циклом производства автомобилей BMW позволит компании соответствовать требованиям специнвестконтракта (СПИК) по уровню локализации выпускаемой продукции», — говорится в сообщении.
Автоновости дня04:22
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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В пяти регионах РФ прогнозируется засуха

«Совершенно секретно»: Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что в пяти регионах России в ближайшее время будут проблемы с урожаем из-за засухи.
Совершенно секретно03:35
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