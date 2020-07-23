Экономика
Ведомости«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
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Объединенные ранее сети "Шоколадница" и "Кофе Хауз" без учета долга оценивались тогда в 7 млрд руб. По словам одного из источников "Ъ", Симан Поваренкин приобрел долю в "Шоколаднице" по очень высокой оценке, с тех пор ресторанная группа сильно потеряла в стоимости.Коммерсантъвчера в 19:08
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Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Общество
В Петербурге запретили бары с маленькой площадью
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в барах и кафе, площадь которых меньше 50 квадратных метров.
Газета.Ru 09:45
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке опроверг информацию о сообщниках
Максим Кривош, захвативший в заложники пассажиров автобуса в украинском Луцке, заявил, что у него не было сообщников.
Известия 09:38
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
РИА Новости 06:57
Финансы
Госдолг регионов составил 2,138 трлн рублей
Государственный долг субъектов РФ на 1 июля 2020 года составил 2,138 трлн рублей, что соответствует уровню начала года, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.
ТАСС 09:44
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-майора.
Известия 09:39
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa вчера в 08:06
Здоровье
Гусев анонсировал продолжение смягчения ограничений в Воронеже
За весь период пандемии в Воронежской области выявлено 10 тысяч 347 случаев заболевания КОВИД-19, из них 54,9% – это работающие граждане.
Evo-rus.com 07:57
Происшествия
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки получения флотом фрегатов с гиперзвуковым оружием
Российский Военно-морской флот получит новые фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов», оснащенные гиперзвуковым оружием, в 2025-2026 годах.
РБК вчера в 23:37
Общество
Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов
Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
RT на русском 04:29
Футбол
Газизов назвал цели «Спартака» на следующий сезон
Ранее Газизов назвал сроки отпусков футболистов "Спартака".
Газета.Ru 08:58
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI 02:54
Экономика
Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года
Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
ToDay News Ufa вчера в 08:33
Футбол
Игорь Рабинер: «Одна из причин отставки Цорна – реакция на замечание жены Федуна. Она сочла ее неуважительной»
Еще от одного серьезного источника услышал, что одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание Заремы: «Не знаю, откуда Вы это узнали».
Sports.ru 07:59
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Государственная Дума РФ во втором чтении приняла законопроект, который разграничивает понятия «цифровая валюта» и «цифровые финансовые активы», пишет РИА Новости.
Live24 02:00
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00