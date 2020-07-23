Экономика
Ведомости«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.
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Объединенные ранее сети "Шоколадница" и "Кофе Хауз" без учета долга оценивались тогда в 7 млрд руб. По словам одного из источников "Ъ", Симан Поваренкин приобрел долю в "Шоколаднице" по очень высокой оценке, с тех пор ресторанная группа сильно потеряла в стоимости.Коммерсантъвчера в 19:08
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Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Общество
На Кубани 169 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ
Школьники 23 июля сдавали последний ЕГЭ основного периода — по иностранному языку.
Краснодарские известия 06:43
Политика
Матвиенко заявила о возможности смены ряда сенаторов
RT на русском 07:50
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe 21 июля в 23:10
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
CT news вчера в 04:22
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»
Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
ИА Новороссия 06:00
Происшествия
ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири
ФСБ в ходе масштабной операции задержала более 20 членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
Lenta.ru 06:37
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
Военное дело вчера в 05:04
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости вчера в 05:43
Политика
В ЕС предупредили о риске провала переговоров с Британией по Brexit
Объективный риск не достигнуть соглашения с Великобританией по будущим отношениям существует, заявил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции.
РИА Новости 07:40
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
Общество
В Австрии вновь ввели обязательный масочный режим в магазинах
Вчера, 21 июля, в ходе пресс-конференции правительства канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что супермаркетах, банках, на почте и во всех сферах повседневной жизни вновь будет введен обязательный масочный режим.
RuNews24.ru вчера в 10:19
Кино
Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях
Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев — «Иллюминаты».
Телепрограмма 03:48
Технологии
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Меган Фокс впервые рассказала о своем романе с музыкантом
Отмечается, что с музыкантом Фокс познакомилась на съемочной площадке.
RuNews24.ru 04:17
Общество
Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.
Ведомости 06:04
Общество
Мишустин назвал непростым процессом свое лечение от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не знает, как заразился коронавирусом и что выздоравливал он непросто.
Rambler News Service 05:45
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве
Бывший генеральный директор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко получил политическое убежище в Литве.
РБК 07:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца
Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
Общество
Бастрыкин: у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к преступлениям.
Коммерсантъ 07:48
Происшествия
Еще два сотрудника нижегородского ГУФСИН задержаны по уголовному делу
Сегодня были задержаны еще два фигуранта уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области.
Российская газета 05:10
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Экономика
Morgan Stanley предупредил российские компании о климатических рисках
Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний, говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам (есть у «Ведомостей»).
Ведомости 02:41
Авто
Завод по производству BMW откроется в Калининграде в 2021 году
Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, завод по производству BMW откроется в Калининграде в 2021 году.
Tvoe-avto.com 06:05