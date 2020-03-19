Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного Распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Крупные импортеры уже начали предупреждать контрагентов из числа рестораторов о возможных проблемах и требовать предоплату.

с чего всё началось

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

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