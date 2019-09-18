ЦБ считает блокировки «личных» счетов индивидуальных предпринимателей законными Банк России поддержал позицию Минфина и ФНС, согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов — в том числе незарегистрированных как счета ИП.

с чего всё началось

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых есть задолженности по налогам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ЦБ Министерству финансов.

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