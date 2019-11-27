Экономика

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России

Магазины детских игрушек Hamleys в России и точки Cookhouse (владельцы российской франшизы бренда – Ideas4retail Евгения Бутмана и миллиардера Александра Мамута) выставлены на продажу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании для потенциальных инвесторов (у газеты есть копия документа).
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Hamleys не играется в России

Александр Мамут хочет продать магазины сети Развивающая в РФ магазины игрушек Hamleys и точки Cookhouse Ideas4Retail, где 90% владеют структуры Александра Мамута, выставлена на продажу.
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Hamleys не играется в России

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«Коммерсантъ» узнал о решении структур Мамута продать франчайзи Hamleys

РБК03:32

«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России

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Sostav.ruвчера в 23:35

Мамут хочет продать компанию, развивающую в РФ магазины игрушек Hamleys

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Hamleys выставил на продажу магазины в России

Моллы.Ru00:25

Александр Мамут решил продать Ideas4Retail, развивающую в России сети Hamleys и Cookhouse

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