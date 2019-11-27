Экономика
Ведомости«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России
Магазины детских игрушек Hamleys в России и точки Cookhouse (владельцы российской франшизы бренда – Ideas4retail Евгения Бутмана и миллиардера Александра Мамута) выставлены на продажу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании для потенциальных инвесторов (у газеты есть копия документа).
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Александр Мамут хочет продать магазины сети Развивающая в РФ магазины игрушек Hamleys и точки Cookhouse Ideas4Retail, где 90% владеют структуры Александра Мамута, выставлена на продажу.Коммерсантъвчера в 17:25
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Культура
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Общество
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Общество
Треть россиян отказались переходить на фриланс
В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
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Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Как следовало из расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и британской газеты The Guardian, гражданство этой страны он получил в 2017 году по программе «золотого паспорта».
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Россия запустила с космодрома Плесецк военный спутник-инспектор, который может проводить съемку Земли и осматривать другие аппараты.
Армия и оружие
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Гендиректор предприятия-разработчика «Промтехнология» Владимир Злобин рассказал, что в октябре 2019 года президенту Филиппин Родриго Дутерте была подарена российская высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял попой в туалете самолёта
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов застрял в туалете самолёта Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
Авто
Фото нового Lada 4x4 появились в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Кино
Что ждет фильмы DC в будущем: черный Супермен, рейтинг R и не только
Как передает Variety, в ближайшем будущем DC Films изменит свой творческий подход, сделав ставку на более мрачные и жесткие фильмы с рейтингом R, вместо того чтобы следовать тем же путем, которым пошли более успешные конкуренты в лице Marvel.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
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Общество
«Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев
Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад») были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Здоровье
Гончарук пообещал украинцам бесплатную медицину
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что совсем скоро большинство медицинских услуг в стране будут бесплатными.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
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Футбол
ЦСКА пригласил на зимние сборы 18-летнего полузащитника
ЦСКА пригласил на зимние сборы в Испании полузащитника датского «Хельсингера» Асхаба Мукудаева.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Асад назвал шуткой слова Трампа о помощи Сирии в ликвидации лидера ИГ
Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой благодарность американского лидера Дональда Трампа сирийским властям за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Здоровье
Онколог назвал самые первые признаки рака поджелудочной железы
Немецкий онколог Мартин Шулер, занимающий пост заместителя руководителя Западно-Германского опухолевого центра и глава внутренней клиники исследований в Университетской больнице Эссена, назвал самые первые признаки рака поджелудочной железы.
Шоу-бизнес
Николай Басков объяснил свою потасовку с Игорем Крутым в Минске
Николай Басков объяснил свое поведение на юбилее Игоря Крутого в Минске.