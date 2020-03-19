Коронавирус

РБКРБК«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного

Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного Распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Крупные импортеры уже начали предупреждать контрагентов из числа рестораторов о возможных проблемах и требовать предоплату.
Коммерсантъвчера в 18:37

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«Ъ» сообщила о проблемах с импортом алкоголя из-за коронавируса

РИА Новости04:50

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

РБК01:47

Коронавирус может негативно повлиять на поставки алкоголя в Россию

Газета.Ru02:42

СМИ: поставки алкоголя в Россию и-за коронавируса могут прекратиться

Московский Комсомолец02:26

Рестораны приготовились к срывам поставок алкоголя из-за коронавируса

Forbes01:55

Из-за коронавируса в России могут возникнуть проблемы с поставками алкоголя

Online47.ru04:02

Рестораны готовятся к срывам поставок спиртного

Коммерсантъвчера в 18:37
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Падение составила больше 13%, - передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:01
Экономика

Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 06:24
Космос

Россия запланировала пуск на Луну на 1 октября 2021 года

Ранее посадок в районе полюса на Луне не было, сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
News.ru 16 марта в 18:50
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

Lenta.ru 04:20
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 10:46
Армия и оружие

Под Калининградом появится радар для наблюдения за всей Европой

Вторая загоризонтная РЛС "Контейнер" для наблюдения за воздушным пространством будет размещена в Калининградской области.
Российская газета 03:22
Здоровье

Эффективное лекарство от коронавируса назвали в Китае

Обзор газет 04:40
Здоровье

Случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева сообщила, что на данный момент на территории Саратовской области случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы.
Saratovnews 04:17
Политика

Путин ответил на вопрос о своём статусе после 2024 года

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания российского общества.
RT на русском 03:08
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
РИА Новости 03:29
Экономика

Валютный рынок отыгрывает обвал товарного

Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Армия и оружие

В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin смоделировала уничтожение российских комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф».
Известия 00:59
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:39
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Здоровье

ВЦИОМ: заразиться коронавирусом боятся 70% россиян

Более половины респондентов (61%) считают, что медицинские и эпидемиологические службы защитят население страны от распространения коронавируса в случае реальной угрозы.
ТАСС 04:15
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Общество

В Кирове с подозрением на коронавирус госпитализированы еще 4 человека

Две семьи ехали на поезде рядом с зараженной кировчанкой В Кирове еще 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.
PRO Город Кирово-Чепецк вчера в 11:33
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 01:30
Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

RT на русском 01:54
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Происшествия

Суд в Казани арестовал замглавы МЧС Татарстана

RT на русском вчера в 14:17
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra вчера в 10:46
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Киберспорт

Гейб Ньюэлл: «Возможно, мы слишком тупые и поэтому так долго не выпускали новую Half-Life»

Гейб Ньюэлл объяснил, почему Valve не выпускала новые части Half-Life почти 13 лет.
CyberSport.ru вчера в 18:11
Финансы

«Где ЦБ?»: Доллар перевалил за 80 перед заседанием по ставке

Курс доллара на торгах Московской биржи в среду, 18 марта, впервые с 2016 года превысил отметку в 80 рублей и закончил сессию по курсу 80,87 рубля, евро достиг 88,3 рубля.
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Финансы

Банки России начали закрывать прием вкладов в долларах

Райффайзенбанк откажется от открытия новых и продления действующих долларовых вкладов из-за действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая экстренно снизила ставки практически до нулевого уровня.
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Здоровье

В России ограничительные меры из-за коронавируса могут усилиться

В сообщении говорится, что внутри страны будут усилены ограничительные меры, власти также продолжат принимать дополнительные меры.
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Последний месяц Оксана Самойлова назвала самым худшим в жизни

Вчера, 18 марта, Оксана Самойлова вновь вышла на связь с подписчиками и честно рассказала о том, что сейчас творится в ее семье, и как рушится ее жизнь.
Privet-Rostov.ru 04:40
Происшествия

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на миллиард рублей

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли аферу на один миллиард рублей.
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