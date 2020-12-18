«Коммерсантъ» узнал о возникших сложностях при экспорте пшеницы
Российские экспортеры пшеницы стали сталкиваться со сложностями на границе, в том числе с задержками при оформлении грузов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке.В источнике
С чего всё началось
С экспортом зерна возникли пограничные сложности
С экспортом зерна возникли пограничные сложности На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам.
Коммерсантъвчера в 12:14
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Отечественные компании-экспортеры столкнулись с задержками и сложностями на границе
Центральная Служба Новостей23:58