Российские экспортеры пшеницы стали сталкиваться со сложностями на границе, в том числе с задержками при оформлении грузов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке.

С чего всё началось С экспортом зерна возникли пограничные сложности С экспортом зерна возникли пограничные сложности На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Коммерсантъ вчера в 12:14