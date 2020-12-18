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РБК
РБК

«Коммерсантъ» узнал о возникших сложностях при экспорте пшеницы

Российские экспортеры пшеницы стали сталкиваться со сложностями на границе, в том числе с задержками при оформлении грузов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

С экспортом зерна возникли пограничные сложности

С экспортом зерна возникли пограничные сложности На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам.
Коммерсантъвчера в 12:14
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Центральная Служба Новостей

Отечественные компании-экспортеры столкнулись с задержками и сложностями на границе

Центральная Служба Новостей23:58
News.ru

СМИ: экспортёры зерна заявили о задержках на таможне

News.ru23:24
Коммерсантъ

С экспортом зерна возникли пограничные сложности

Коммерсантъвчера в 12:14
РБК

«Коммерсантъ» узнал о возникших сложностях при экспорте пшеницы

РБК22:26
Центральная Служба Новостей
ПРАЙМ
News.ru
Коммерсантъ
РБК

SpaceX на сутки перенесла запуск разведывательного спутника США

В связи с выявленными перед стартом неполадками в ракете-носителе Falcon 9 планировавшийся в четверг запуск на орбиту секретного спутника NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO) перенесен на сутки, сообщила компания-оператор SpaceX.
Интерфаксвчера в 12:08