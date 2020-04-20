Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб.

с чего всё началось

Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб. Рассматриваются, в том числе, бюджетные модели Huawei и Samsung.

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