Общество
КоммерсантъВласти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб. Рассматриваются, в том числе, бюджетные модели Huawei и Samsung.
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с чего всё началось
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб.Коммерсантъвчера в 17:40
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Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Футбол
Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед», скорее всего, станет новым клубом английского вингера Джейдона Санчо, ныне выступающего в немецкой Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».
Евро-футбол.ру 01:34
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings вчера в 15:55
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
В России проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – В России на сегодняшний день проведено более 2 миллионов тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:48
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Медики, сбежавшие из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 18 апреля в 08:20
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек
На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
Происшествия
В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом
В Сургуте ночью скончалась первая пациентка с коронавирусом, ей было 70 лет.
Российская газета 02:07
Общество
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 18 апреля в 15:55
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Армия и оружие
Силы ПНС начали новое наступление в Ливии
Формирование Правительства национального согласия начали новую наступательную операцию в Ливии.
ANNA-News 18 апреля в 13:52
Здоровье
В Новосибирске начал работу новый инфекционный госпиталь
Континент Сибирь Online 01:00
Футбол
Насри отчислят из «Андерлехта» за самовольную поездку в Дубай
Брюссельцы потребовали от игроков сообщать о своих передвижениях и тренировках, но 32-летний француз самовольно отправился в Дубай, не поставив клуб в известность, сообщает Daily Mail со ссылкой на Derniere Huere.
Sports.ru 02:26
Здоровье
Рамзан Кадыров навестил больных коронавирусом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье посетил Грозненскую клиническую больницу № 4, где проходят лечение 76 больных коронавирусом, об этом он сообщил в соцсети.
Чеченская Республика Сегодня вчера в 17:35
Здоровье
Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому
Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
REGNUM 00:20
Общество
Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе
Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru 02:31