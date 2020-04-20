Общество

ВедомостиВедомости«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 000 смартфонов для полицейских Москвы

Власти Москвы планируют закупить около 10 000 смартфонов для полицейских столицы. Они нужны для проверки цифровых пропусков у горожан в период борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли.
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Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб.
Коммерсантъвчера в 17:40

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«Коммерсант»: московские власти закупят полицейским 10 тысяч телефонов для проверки пропусков

Медиазона02:05

Мэрия Москвы собирается приобрести около 10 тысяч смартфонов

Эхо Москвы04:03

СМИ узнали о планах мэрии Москвы закупить 10 тыс. смартфонов для полиции

РБКвчера в 20:43

Мэрия Москвы планирует закупить для полицейских почти 10 тыс. смартфонов

REGNUM00:01

«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 000 смартфонов для полицейских Москвы

Ведомостивчера в 22:44

Московским полицейским закупят тысячи смартфонов для проверки цифровых пропусков

Lenta.ru00:33

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Коммерсантъвчера в 17:40
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 4268 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах.
РИА Новости 04:32
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Общество

АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
РИА Новости 03:32
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни

Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:11
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Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 03:38
Общество

В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом

Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.
ТАСС 03:43
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Политика

Соловьев удивился пасхальному обращению Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев с удивлением прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского в его пасхальном обращении к нации.
РИА Новости вчера в 23:54
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Здоровье

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
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Здоровье

Три фактора риска при пандемии COVID-19 назвал главврач Англии

Как сообщает ToDay News Ufa, главврач Англии Крис Уитти назвал факторы, существенно увеличивающие риск заражения коронавирусом и смерти от него.
ToDay News Ufa 17 апреля в 16:00
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Финансы

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Игры

Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут

Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут.
Игромания.ру 04:04
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева показала свои архивные школьные фото

Архивные фото Леры Кудрявцевой (галерея — листать вправо) Милые фото молодой Леры вызвали восхищение поклонников, задавшихся вопросом, зачем же теледива вносила искусственные изменения в свою симпатичную внешность, ложась под нож пластического хирурга.
Вокруг ТВ 01:29
Технологии

Четыре признака покажут, что мобильное приложение шпионит за вами

Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты по безопасности перечислили четыре признака шпионства мобильного приложения.
ToDay News Ufa 02:36
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Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
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Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

В Пензенской области выявлено 25 новых случаев коронавируса

В своем телеграм-канале Дина Черемушкина предоставила оперативные данные по коронавирусу в Пензенской области на утро 20 апреля.
Пенза-взгляд 03:01
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Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
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Экономика

Власти Саратова снизят ЕНВД для части предпринимателей

Сегодня, 20 апреля, члены комиссии Саратовской городской думы по бюджетно-финансовым вопросам поддержали снижение ставки единого налогу на вмененный доход (ЕНВД) для части предпринимателей.
FreeNews-Volga 04:19
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
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Шоу-бизнес

Водонаеву возмутили сообщения о посещении Охлобыстиным пасхальной службы

Телеведущая Алена Водонаева возмутилась поведением актера Ивана Охлобыстина, который якобы принял участие в закрытой пасхальной службе, несмотря на режим самоизоляции.
РИА Новости 03:54
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Общество

Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска

Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.
РБК 01:58
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Наука

Краткая история музыки: почему нам нравятся эти звуки

Китайцы выяснили, что с помощью интервалов «квинта» и «октава», соотношений 2/1 и 3/2, можно настроить любой инструмент (12-нотный музыкальный строй назвали Люй-Люй).
Популярная механика 04:17
Общество

В Саратовской области за сутки заболели коронавирусом 28 человек

На утро 20 апреля в Саратовской области подтверждены лабораторно еще 28 случаев заболевания COVID-19, об этом информирует Оперативный штаб.
Аткарский уездЪ 02:30
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
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