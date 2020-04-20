Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции. Мэрия планирует дополнительно закупить для этих целей около 10 тыс. устройств на Android стоимостью до 12 тыс. руб.

с чего всё началось

Власти Москвы планируют закупить около 10 000 смартфонов для полицейских столицы. Они нужны для проверки цифровых пропусков у горожан в период борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в телекоммуникационной отрасли.

«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 000 смартфонов для полицейских Москвы

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