Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).

с чего всё началось

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на неготовность Минфина поддержать налоговые льготы на 2,6 трлн рублей для арктических проектов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.

«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на «субъективность» Минфина

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