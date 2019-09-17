Экономика
Интерфакс«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на «субъективность» Минфина
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на неготовность Минфина поддержать налоговые льготы на 2,6 трлн рублей для арктических проектов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.
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с чего всё началось
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).Коммерсантъвчера в 18:07
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