Общество
РБК«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». Постановления об отводе касаются Марины Горбачевой и Максима Самойлова.
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с чего всё началось
Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал так называемый конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу — экс-губернатора Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова.Коммерсантъвчера в 16:08
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«Ъ»: следствие хочет оставить обвиняемого в убийствах Фургала без двух адвокатов
Газета.Ruвчера в 20:00
Следствие хочет выдавить из дела Сергея Фургала двух защищающих его адвокатов
Хабаров.todayвчера в 22:29
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В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
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Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
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Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.
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Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
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На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах.
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В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января.
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На Кубани бывший председатель райсуда получил срок за взятку
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Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о воспитании в школах, внесенный в конце мая президентом.
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