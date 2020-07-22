Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал так называемый конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу — экс-губернатора Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова.

с чего всё началось

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». Постановления об отводе касаются Марины Горбачевой и Максима Самойлова.

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

Финансы Банки в России сделают людей финансово грамотными Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку. 161

Политика Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. 807

Происшествия Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать. 9

Армия и оружие ЧФ установил слежку за действиями НАТО на учениях Sea Breeze Силы и средства Черноморского флота следят за кораблями и авиацией Объединенных военно- морских сил (ОВМС) НАТО в Черном море, участвующих в учениях Sea Breeze – 2020, заявили в Национальном центре управления обороной России. 1

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 169

Общество Суд арестовал бренды Natura Siberica Суд арестовал 65 товарных марок косметической компании Natura Siberica на 4,5 миллиарда рублей по иску предприятия «Эн+ Рециклинг», входившего в En+, основанную Олегом Дерипаской. 70

Политика Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.

Общество В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей». 1,6K

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев Чемпион Олимпийских игр-1976 в австрийском Инсбруке в составе хоккейной сборной СССР Александр Гусев скончался в возрасте 73 лет.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 9

Политика Дерипаска высказался против расширения Москвы Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу. 2

Политика ЦИК Беларуси сократит число наблюдателей на выборах из-за коронавируса На участках будут следить за выборами не более пяти человек Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина предложила сократить число наблюдателей на президентских выборах до пяти человек на каждом избирательном участке. 20

Футбол Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак» Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".

Происшествия На Кубани бывший председатель райсуда получил срок за взятку Краснодар, 22 июля 2020, 17:15 — REGNUM Бывший председатель Щербиновского районного суда Краснодарского края в отставке признан виновным в покушении на мошенничество и в получении взятки, сообщили 22 июля в пресс-службе Следственного комитета России.