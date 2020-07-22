Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал так называемый конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу — экс-губернатора Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова.

с чего всё началось

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». Постановления об отводе касаются Марины Горбачевой и Максима Самойлова.

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

Происшествия Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

Общество Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Политика Мишустин воспользовался советом Жириновского при общении с депутатами Прямого ответа на вопрос депутата об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) избежал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом правительства.

Футбол Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".

Общество Sony назвала дату начала летней распродажи в PS Store Sony начала рассылку писем с оповещением о дате начала летней распродажи в PlayStation Store. Акция со скидками до 60% стартует 22 июля.

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Финансы Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы. 7

Экономика Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля. 18