Общество
РБК«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». Постановления об отводе касаются Марины Горбачевой и Максима Самойлова.
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с чего всё началось
Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал так называемый конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу — экс-губернатора Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова.Коммерсантъвчера в 16:08
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Следствие хочет выдавить из дела Сергея Фургала двух защищающих его адвокатов
Хабаров.todayвчера в 22:29
«Ъ»: следствие хочет оставить обвиняемого в убийствах Фургала без двух адвокатов
Газета.Ruвчера в 20:00
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Происшествия
Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала
Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49
Общество
Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ
Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
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В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Общество
Михаил Мишустин заявил о росте числа безработных в России в 3,5 раза
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза.
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Прямого ответа на вопрос депутата об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) избежал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
ИА Красная Весна 05:41
Футбол
Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину
Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".
Soccer.ru 00:31
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Общество
Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве
РИА Новости 04:17
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными
Уфимские Заметки вчера в 01:43
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
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Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Общество
Sony назвала дату начала летней распродажи в PS Store
Sony начала рассылку писем с оповещением о дате начала летней распродажи в PlayStation Store. Акция со скидками до 60% стартует 22 июля.
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Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Финансы
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Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы.
Topdaynews.ru 02:47
Общество
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
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Экономика
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
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Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье
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Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
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Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
Шоу-бизнес
Александр Буйнов прооперирован после приступа
Газета.Ru 03:27