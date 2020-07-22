Общество

РБКРБК«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». Постановления об отводе касаются Марины Горбачевой и Максима Самойлова.
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с чего всё началось

Двух адвокатов экс-губернатора следствие отвело из-за конфликта интересов

Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал так называемый конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу — экс-губернатора Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова.
Коммерсантъвчера в 16:08

Подробнее о событии

Следственный комитет лишает Фургала адвокатов

Московский Комсомолец03:29

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

РБК02:34

СКР отвел двух адвокатов Фургала

Коммерсантъ03:27

Следственный комитет заявил отвод двум адвокатам экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

Эхо Москвы03:03

Следствие хочет выдавить из дела Сергея Фургала двух защищающих его адвокатов

Хабаров.todayвчера в 22:29

«Ъ»: следствие хочет оставить обвиняемого в убийствах Фургала без двух адвокатов

Газета.Ruвчера в 20:00

СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала

Ведомостивчера в 19:37
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Происшествия

В Пресненский суд Москвы поступило дело актера Ефремова

Lenta.ru 04:52
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Происшествия

Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около Байкала

Пропавший 20 июля в Бурятии самолет Ан-2 начали искать около озера Байкал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газета 01:49
Общество

Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ

Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
Политика

В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
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Общество

Михаил Мишустин заявил о росте числа безработных в России в 3,5 раза

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, выросло в 3,5 раза.
Русская Планета 03:51
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Общество

«Сфальсифицированное дело, абсолютно политический процесс». Суд огласит приговор правозащитнику Дмитриеву

Судебные тяжбы Юрия Дмитриева тянутся с 2016 года, когда его впервые задержали и обвинили в изготовлении детской порнографии.
BFM.ru вчера в 22:11
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Политика

Мишустин воспользовался советом Жириновского при общении с депутатами

Прямого ответа на вопрос депутата об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) избежал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
ИА Красная Весна 05:41
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
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Футбол

Во Франции избили защитника «Бреста» Пьер-Габриэля и сожгли его машину

Во Франции было совершено нападение на защитника "Бреста" Ронаэля Пьер-Габриэля, права на которого принадлежат "Майнцу".
Soccer.ru 00:31
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
329
Происшествия

В Москве из незаконного оборота изъяли более 100 кг черной икры

ТАСС 04:34
2
Общество

Ракова: выпускной пройдет 24 июля в парке Горького в Москве

РИА Новости 04:17
11
Наука

Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными

Уфимские Заметки вчера в 01:43
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Происшествия

Тренера жены Стаса Костюшкина задержали за связь с несовершеннолетней

Газета.Ru 04:51
1
Политика

Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
766
Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
9,3K
Происшествия

Молодую россиянку нашли мертвой накануне свадьбы

Lenta.ru 03:55
26
Общество

Sony назвала дату начала летней распродажи в PS Store

Sony начала рассылку писем с оповещением о дате начала летней распродажи в PlayStation Store. Акция со скидками до 60% стартует 22 июля.
CyberSport.ru 20 июля в 16:34
Политика

Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
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Финансы

Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году

Экономист Михаил Делягин допускает возможность обвала доллара в 2020 году и в этой связи назвал лучшие валюты для хранения сбережений в ближайшие месяцы и, даже, годы.
Topdaynews.ru 02:47
7
Общество

Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени

Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
11
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
386
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
2,6K
Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
18
Экономика

Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»

Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
РИА Новости вчера в 22:31
88
Космос

Жители России могли увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Evo-rus.com 20 июля в 06:23
6
Общество

Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
171
Политика

В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет

В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
4
Шоу-бизнес

Александр Буйнов прооперирован после приступа

Газета.Ru 03:27
13
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