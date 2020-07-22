Общество

РБКРБК«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». Постановления об отводе касаются Марины Горбачевой и Максима Самойлова.
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с чего всё началось

Двух адвокатов экс-губернатора следствие отвело из-за конфликта интересов

Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал так называемый конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу — экс-губернатора Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова.
Коммерсантъвчера в 16:08

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

РБК02:34

СК приступил к отводу адвокатов Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах и покушениях на убийство

Эхо Москвы02:04

Двух адвокатов экс-губернатора следствие отвело из-за конфликта интересов

Коммерсантъвчера в 16:08

Следствие хочет выдавить из дела Сергея Фургала двух защищающих его адвокатов

Хабаров.todayвчера в 22:29

«Ъ»: следствие хочет оставить обвиняемого в убийствах Фургала без двух адвокатов

Газета.Ruвчера в 20:00

СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала

Ведомостивчера в 19:37

«Коммерсант»: СК хочет нейтрализовать адвокатов Фургала. Чтобы выбить из него признание

URA.Ruвчера в 23:16
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Общество

Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма

Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
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Музыка

The New York Times (США): чернокожие исполнители о том, как изменить классическую музыку (The New York Times)

Девять чернокожих исполнителей и композиторов в интервью с журналистами «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) рассказывают о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы изменить сферу искусства, в которой доминируют белые.
ИноСМИ 20 июля в 20:03
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Происшествия

Заложники покинули захваченный в Луцке автобус, террорист задержан

Вести.Ru вчера в 14:54
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Политика

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
1,2K
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

Известия вчера в 20:54
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Авто

Toyota презентовала обновленный логотип

Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
ПРАЙМ 02:31
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Общество

Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте

Известия 00:14
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Армия и оружие

Индийским военным запретили состоять в группах в WhatsApp

Военнослужащим ВВС Индии запретили состоять в группах в мессенджере WhatsApp из-за опасений, что приложение может быть уязвимо.
Газета.Ru 02:13
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada

Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com вчера в 12:03
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Общество

Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ

Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
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Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
2,1K
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
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Происшествия

В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Общество

63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО

Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
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Гаджеты

Redmi анонсировала выпуск беспроводных наушников AirDots 2 за $11

20 июля компания Xiaomi провела видео презентацию своих беспроводных наушников Redmi AirDots 2. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста вчера в 13:45
12
Общество

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
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Наука

Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными

Уфимские Заметки вчера в 01:43
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс подала тайный сигнал о помощи через селфи

Через несколько часов исполнительница выложила практически такое же фото, оставив под снимком подпись в виде желтых шляпок.
Слово и Дело 02:20
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи

Сува, 22 июля 2020, 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 17:31
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Экономика

Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам

Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
8
Финансы

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
117
Политика

Times: Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем

Правительство Великобритании намерено предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем в новом законодательстве, которое оно готовится принять после опубликованного во вторник доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.
ТАСС 02:19
Общество

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

BFM.ru вчера в 10:22
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Здоровье

Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии

Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
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Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07
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Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей

Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Как работают Яндекс.Новости?
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