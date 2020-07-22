Общество
РБК«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». Постановления об отводе касаются Марины Горбачевой и Максима Самойлова.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал так называемый конфликт интересов двух обвиняемых по уголовному делу — экс-губернатора Сергея Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова.Коммерсантъвчера в 16:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Следствие хочет выдавить из дела Сергея Фургала двух защищающих его адвокатов
Хабаров.todayвчера в 22:29
«Ъ»: следствие хочет оставить обвиняемого в убийствах Фургала без двух адвокатов
Газета.Ruвчера в 20:00
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Общество
Минздрав назвал регионы с наиболее высоким уровнем алкоголизма
Москва, 22 июля 2020, 09:21 — REGNUM В 2019 году наибольшее число психотических заболеваний, связанных с алкоголизмом, зафиксировано на Чукотке.
REGNUM 02:21
Музыка
The New York Times (США): чернокожие исполнители о том, как изменить классическую музыку (The New York Times)
Девять чернокожих исполнителей и композиторов в интервью с журналистами «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) рассказывают о том, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы изменить сферу искусства, в которой доминируют белые.
ИноСМИ 20 июля в 20:03
Происшествия
Заложники покинули захваченный в Луцке автобус, террорист задержан
Вести.Ru вчера в 14:54
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
ПРАЙМ 02:31
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Армия и оружие
Индийским военным запретили состоять в группах в WhatsApp
Военнослужащим ВВС Индии запретили состоять в группах в мессенджере WhatsApp из-за опасений, что приложение может быть уязвимо.
Газета.Ru 02:13
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под маркой Lada
Сегодня полноценный владелец модели Niva – АвтоВАЗ официально объявил о старте продаж LADA Niva, практически не отличающейся от версии, которая продавалась под американским брендом.
Tvoe-avto.com вчера в 12:03
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
REGNUM 01:40
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Общество
63 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в НСО
Напомним, ЕГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен – в регионе сдавали в течение двух дней. На него пришли 11 тысяч 835 человек.
АиФ Новосибирск 02:27
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Гаджеты
Redmi анонсировала выпуск беспроводных наушников AirDots 2 за $11
20 июля компания Xiaomi провела видео презентацию своих беспроводных наушников Redmi AirDots 2. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста вчера в 13:45
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости вчера в 19:05
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан британскими учеными
Уфимские Заметки вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Бритни Спирс подала тайный сигнал о помощи через селфи
Через несколько часов исполнительница выложила практически такое же фото, оставив под снимком подпись в виде желтых шляпок.
Слово и Дело 02:20
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи
Сува, 22 июля 2020, 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 17:31
Экономика
Visa предложит магазинам и кафе альтернативу бонусным картам
Первыми новый сервис подключили банк «Русский стандарт» (один из крупных эквайеров) и сеть кафе «Хлеб насущный», который будет предоставлять скидки для держателей премиальных карт Visa.
РБК 02:00
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
Политика
Times: Лондон предоставит спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем
Правительство Великобритании намерено предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем в новом законодательстве, которое оно готовится принять после опубликованного во вторник доклада комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства.
ТАСС 02:19
Общество
Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
BFM.ru вчера в 10:22
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио допустил проведение Игр без зрителей
Олимпийские игры могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом, сообщил в интервью телеканалу NHK глава оргкомитета Ёсиро Мори.
Коммерсантъ вчера в 22:43