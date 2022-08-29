В публикации отмечается, что в городе Люблин рядом с шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka выстроились в очередь десятки автомобилей местных жителей, чтобы приобрести уголь, а ожидание может растянуться на часы и даже сутки.
Более 50 тыс. военнослужащих будут задействованы в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022", которое пройдёт 1-7 сентября на полигонах Восточного военного округа (ВВО), в акваториях Охотского и Японского морей, сообщает Минобороны РФ.
Во многом из-за глупости и стратегической недальновидности политических элит Европу ожидают "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределенности зима", говорится в статье хорватского издания Geopolitika.news за авторством Зорана Метера.
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет туда на текущей неделе, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.