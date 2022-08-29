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«Коммерсантъ» узнал о неустойке «Победы» на ₽2 млрд за переезд из Внуково

Дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» — за разрыв долгосрочных соглашений с аэропортом Внуково и хэндлинговой компанией UTG должен выплатить около 2 млрд руб. неустойки.
РБК
Лоукостер переведет рейсы в Шереметьево, основной аэропорт базирования группы «Аэрофлот», с ноября.
Коммерсантъ
Чтобы сократить отставание, лоукостер, в конце марта припарковавший для «закрытия потребности в запчастях» 16 из 41 своих Boeing-737–800, в конце августа выполнял полеты уже на 38 самолетах.
Коммерсантъ
Собеседник, знакомый с коммерческими условиями, отметил, что самолето-вылет каждого Boeing в Шереметьево будет стоить примерно на 20 000 рублей дороже, чем во Внуково.
Forbes

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Авиакомпания «Победа» должна выплатить Внуково ₽2 млрд из-за перевода рейсов в Шереметьево
Газета.Ru00:56
Лоукостер должен вернуть Внуково 2 млрд рублей
Коммерсантъ18:33
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