По оценке Vygon Consulting, Schlumberger занимает около 8% российского рынка нефтесервисных услуг, Halliburton и Baker Hughes — по 2%, при этом последние годы доля иностранных компаний на российском рынке снижалась.
Турция требует за одобрение вступления в НАТО Швеции и Финляндии вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова украинского президента Владимира Зеленского о сдаче в плен военных ВСУ на "Азовстали" являются "пропагандой".
По данным издания, в рядах европейских союзников растут разногласия по поводу того, каким образом будет выстраиваться военное присутствие НАТО в Восточной Европе на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.