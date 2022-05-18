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«Коммерсантъ» узнал о планах ухода нефтесервисных компаний США из России

Крупнейшие американские нефтесервисные компании, работающие в России, расторгают действующие контракты и ищут способы ухода с российского рынка.
РБК
Schlumberger, которая в наибольшей степени представлена в РФ, может рассмотреть аналогичный сценарий.
Коммерсантъ
Halliburton передала имущество российского филиала новому юрлицу, которое собирается затем продать местному менеджменту.
Агентство нефтегазовой информации
По оценке Vygon Consulting, Schlumberger занимает около 8% российского рынка нефтесервисных услуг, Halliburton и Baker Hughes — по 2%, при этом последние годы доля иностранных компаний на российском рынке снижалась.
Коммерсантъ

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«Коммерсантъ» узнал о планах ухода американских нефтесервисных компаний из России
ИА SM-News02:04
Иностранный нефтесервис свое отбурил
Коммерсантъ18:12
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СМИ: крупнейшие нефтесервисные компании ищут способы ухода из России
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«Коммерсантъ» узнал о планах ухода нефтесервисных компаний США из России
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Крупнейшие зарубежные нефтесервисы решили найти способ ухода из России
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