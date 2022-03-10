Подписанный президентом России закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды, идет вразрез с позицией Японии по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе, заявил в четверг генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Кандидат от консервативной оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ель по итогам подсчета 100% голосов стал президентом Южной Кореи, следует из данных Национальной избирательной комиссии страны.
В правительство и Генпрокуратуру направили список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России, заявил в беседе с "Известиями" глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
Спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к парламентариям страны по поводу российской военной операции, отказавшись собирать для этого специальное заседание, сообщает Axios со ссылкой на трех израильских чиновников.