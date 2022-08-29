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«Коммерсантъ» узнал о предложении финансистов отказаться от валютных ограничений

Документ должен лечь в основу плана о ключевых направлениях развития до 2025 г.
Ведомости
Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направили в Центральный Банк предложения по доработке документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», узнал «Коммерсантъ».
Ведомости
В частности, защита окружающей среды, социальная ответственность, корпоративное управление.
ФАН
Организация предложила избавиться от некоторых действующих ограничений на финансовом рынке, в частности отменить часть требований к составу и структуре инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
РБК

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«Коммерсантъ» узнал о предложении финансистов отказаться от валютных ограничений
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Участники рынка предлагают ЦБ отказаться от многих текущих и будущих ограничений
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