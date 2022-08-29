Из-за спецоперации России на Украине и введенных против России санкций выросли цены на газ и нефть, из-за отказа от покупки российского газа и запуска «Северного потока» многие европейские страны столкнулись в нехваткой топлива и были вынуждены разработать программы для его экономии.