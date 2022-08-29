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«Коммерсантъ» узнал о предложении финансистов отказаться от валютных ограничений

Сомнительно, что ЦБ пойдет навстречу во всех идеях, но регулятор обещает учесть мнение финансистов при доработке документа.
Коммерсантъ
Участники финансового рынка раскритиковали доклад ЦБ РФ о планах развития до 2025 года.
ФАН
Ассоциации вместе с представителями финансовых организаций выработали консолидированные позиции по доработке документа.
Коммерсантъ
Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) раскритиковали предложение регулятора создать фонд поддержки сектора, который будет формироваться из средств самих финансовых организаций.
Lenta.ru

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«Коммерсантъ» узнал о предложении финансистов отказаться от валютных ограничений
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Участники рынка предлагают ЦБ отказаться от многих текущих и будущих ограничений
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