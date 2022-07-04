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«Коммерсант» узнал о прекращении поставок вакцин MSD от оспы и кори

Американская фармкомпания MSD сообщила российским контрагентам о прекращении поставок в Россию ряда своих вакцин, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
РБК
В MSD «Коммерсанту» сообщили, что прилагают все усилия для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, которые не имеют аналогов в России.
РБК
С 2019 года производство вакцин MSD от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека было локализовано на площадке «Форта», которая принадлежит «Нацимбио».
РБК
Вакцину от ветряной оспы поставляет также GSK, а от кори, краснухи и паротита «Вактривир» — «Микроген» (входит в «Нацимбио»).
Коммерсантъ

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«Коммерсант» узнал о прекращении поставок вакцин MSD от оспы и кори
РБК23:11
Вакцинам начертили границы
Коммерсантъ18:19
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