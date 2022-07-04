Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для официальной Варшавы, констатирует немецкое издание Die Welt.
Ранее Безос написал в Twitter, что требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин свидетельствует о том, что американский лидер либо заблуждается, либо демонстрирует "глубокое непонимание базовой динамики рынка".
Заключение любого мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева, заявила народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко в интервью газете The Daily Telegraph.