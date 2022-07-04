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«Коммерсант» узнал о прекращении поставок вакцин MSD от оспы и кори

Американская фармкомпания MSD сообщила российским контрагентам о прекращении поставок в Россию ряда своих вакцин, пишет
 «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
РБК
В MSD лишь заявили “Ъ”, что «прилагают все усилия» для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в РФ отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.
Коммерсантъ
Из комментария MSD следует, что могут прекратиться поставки не только вакцин, но и других препаратов, у которых есть аналоги в стране.
Коммерсантъ
MSD приостановила инвестиции в Россию еще в середине марта.
РБК

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«Коммерсант»: американская MSD прекратит поставки вакцин от оспы и кори в Россию
ПРАЙМ00:08
Вакцинам начертили границы
Коммерсантъ18:19
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«Ъ»: американская фармкомпания MSD прекращает поставки в Россию вакцин от оспы и кори
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