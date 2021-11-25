Ведомости«Коммерсантъ» узнал о приостановке ввоза растительного мяса Beyond Meat в РоссиюТакже компания вела в суде разбирательство с Московской областной таможней по поводу классификации товара.ВедомостиВ материалах Арбитражного суда говорится, что компания узнала об отказе таможни пропускать Beyond Meat в июле.ВедомостиАлександр Буйневич говорит, что в ближайшее время Alianta Group возобновит поставки Beyond Meat в РФ.КоммерсантъПо итогам января—сентября 2021 года выручка компании выросла на 19,4%, до $364,02 млн.КоммерсантъЧитать далееСвернутьRB.RURB.RUSfera.fmМоллы.RuНовая газетаПодробнее о событииПоставки американского растительного мяса в Россию прекратись из-за продуктового эмбаргоЭхо Москвы02:33Мясо пустило корни на таможнеКоммерсантъ16:49Самое цитируемое«Ъ»: американское растительное мясо Beyond Meat стало жертвой продуктового эмбаргоLenta.ru01:56Таможня запретила к ввозу в Россию растительное мясо от американской Beyond Meat из‑за продуктового эмбарго; решение отменили в судеМедиазона01:41Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агент«Коммерсантъ» узнал о приостановке ввоза растительного мяса Beyond Meat в РоссиюВедомости01:57«Коммерсантъ» сообщил о приостановке ввоза растительного мяса Beyond Meat в РоссиюForbes00:54«Коммерсант»: импортеру растительного мяса Beyond Meat пришлось приостановить поставки в РФ из-за продуктового эмбаргоНовая газета00:12Показать ещёОценить58Поделиться