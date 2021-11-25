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«Коммерсантъ» узнал о приостановке ввоза растительного мяса Beyond Meat в Россию

Также компания вела в суде разбирательство с Московской областной таможней по поводу классификации товара.
Ведомости
В материалах Арбитражного суда говорится, что компания узнала об отказе таможни пропускать Beyond Meat в июле.
Ведомости
Александр Буйневич говорит, что в ближайшее время Alianta Group возобновит поставки Beyond Meat в РФ.
Коммерсантъ
По итогам января—сентября 2021 года выручка компании выросла на 19,4%, до $364,02 млн.
Коммерсантъ

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Поставки американского растительного мяса в Россию прекратись из-за продуктового эмбарго
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«Коммерсантъ» узнал о приостановке ввоза растительного мяса Beyond Meat в Россию
Ведомости01:57
«Коммерсантъ» сообщил о приостановке ввоза растительного мяса Beyond Meat в Россию
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