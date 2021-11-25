Клеточный иммунитет после прививки «Спутником М» сформировался у 93,2% добровольцев

Исследование "Спутника М" показали, что вакцина формирует клеточный и гуморальный иммунитет, но продолжительность защиты пока неизвестна, следует из инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных препаратов.