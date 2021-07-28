Как пишет господин Воронцов, 16 июля Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави в связи с выявлением многоядной мухи-горбатки.

Коммерсантъ 18:21