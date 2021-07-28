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Общество

«Коммерсантъ» узнал о риске остановки производства сигарет из-за нехватки табака

Причина — запрет Россельхознадзора на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави в связи с обнаружением в партиях мухи-горбатки.
Коммерсантъ
Крупнейшие производители сигарет в России предупредили правительство, что могут остановить работу из-за нехватки импортного табака, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс
Сорта табака из попавших под ограничения стран используются более чем в 90% смесей на фабриках в России.
Коммерсантъ
По мнению Воронцова, запрет приведет к «неминуемой остановке» табачной промышленности в России, прекратится поступление основного объема сигарет, а компании будут вынуждены отправить в «вынужденные» отпуска десятки тысяч человек.
Lenta.ru

С чего всё началось

Табак ходит под мухой

Как пишет господин Воронцов, 16 июля Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави в связи с выявлением многоядной мухи-горбатки.
Коммерсантъ18:21

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал о риске остановки производства сигарет из-за нехватки табака

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BFM.ru26 июля в 10:38

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РБК02:15

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URA.Ru21:47

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