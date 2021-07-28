По мнению Воронцова, запрет приведет к «неминуемой остановке» табачной промышленности в России, прекратится поступление основного объема сигарет, а компании будут вынуждены отправить в «вынужденные» отпуска десятки тысяч человек.
Как пишет господин Воронцов, 16 июля Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави в связи с выявлением многоядной мухи-горбатки.
Группа американских ученых под руководством Хосе Ордовас-Монтанеса (Jose Ordovas-Montanes) из Гарвардского Университета проанализировали местный иммунный ответ в носу у пациентов с разным течением коронавирусной инфекции.
Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях выпустил отчет, в котором называется реальное количество астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли.