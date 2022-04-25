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«Коммерсантъ» узнал о возможной нехватке в бюджете денег на дорогие препараты

К началу апреля Минздрав практически исчерпал годовой бюджет на закупку лекарств в рамках государственной программы по 14 высокозатратным нозологиям.
Маяк (г. Сосновый Бор)
Причем, указывает издание, закрыть полностью потребности в средствах не удалось, поэтому структура Минздрава объявила дополнительные госзакупки на 23 млрд руб. за счет денег, выделенных на 2023–2024 годы.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
В 2021 году ВСП оценивал дефицит программы с учетом необходимости заблаговременных закупок на первый квартал следующего года в 20 млрд руб.
Коммерсантъ
В Минздраве сообщили “Ъ”, что закупки по 14 ВЗН проводятся в соответствии с заявленной потребностью регионов, «в том числе с целью обеспечения переходящего остатка на последующие периоды».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

«Коммерсант»: В России нарастает дефицит дорогостоящих лекарств
Росбалт05:18
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Минздрав настроился на бюджет
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