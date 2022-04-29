Будьте в Плюсе

«Коммерсантъ» узнал о возможном объединении ВТБ с «Открытием» и РНКБ

Банк ВТБ могут объединить в общую группу с «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком (РНКБ), пишет
 «Коммерсантъ».
РБК
Как стало известно “Ъ”, глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — «Открытие» и РНКБ.
Коммерсантъ
Согласно рейтингу «Интерфакс-100», на 1 января суммарные активы банков ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., а совокупный капитал — 2,24 трлн руб.
Коммерсантъ
На этом фоне ЦБ приостановил подготовку к продаже «Открытия», которая планировалась на 2022 год.
РБК

Подробнее о событии

Стало известно о возможном объединении ВТБ с «Открытием» и РНКБ
Накануне.Ru22:20
ВТБ, «Открытие», РНКБ могут быть консолидированы
Коммерсантъ18:54
Самое цитируемое
ВТБ, «Открытие» и РНКБ предложили объединить
RB.RU22:14
«Коммерсант»: Путин поддержал присоединение к ВТБ банков «Открытие» и РНКБ
News.ru21:51
«Коммерсант»: Путин одобрил расширение ВТБ ради экономии
URA.Ru20:37
«Коммерсантъ» узнал о возможном объединении ВТБ с «Открытием» и РНКБ
РБК20:06
«Коммерсант»: ВТБ может объединиться с другими банками — Инфо24.ru
Инфо2421:57

Интересное

«Интерфакс»: суд досрочно освободил бывшего министра экономического развития РФ Улюкаева

Суд досрочно освободил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего срок за получение взятки.
Lenta.ru17:27

The Times: «Эпоха низких цен» в Европе закончилась

"Эпоха низких цен" закончилась, пишет британская газета The Times. Продукты в супермаркетах дорожают почти каждую неделю.
Российская газета20:05

Посол США Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже» после слов о риске ядерной войны

Американский посол в России Джон Салливан назвал "ядерным шантажом" слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе атомной войны.
РИА Новостивчера в 16:58

Госдума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ

Государственная дума планирует ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, сообщает газета "Известия".
Газета.Ru18:29

После тяжелой борьбы с раком умер актер «Бедной Насти» Сергей Карякин

В начале апреля Сергей Карякин сообщил о личной трагедии — врачи диагностировали у него рак языка.
StarHit.ruвчера в 13:10

Палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины

Палата представителей конгресса США одобрила проект закона о ленд-лизе для Украины, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новостивчера в 16:38

Британия направит 8 тыс. военных на учения НАТО по противостоянию РФ

Около 8 тыс. военнослужащих армии Великобритании примут участие в учениях на территории Восточной Европы, во время которых будет отрабатываться «противодействие российской агрессии».
Известия20:40

РВ: ВС РФ нанесли тройной ракетный удар по крупному железнодорожному узлу под Киевом

В Фастове расположен крупный железнодорожный узел, в связи с этим город, находящийся всего в 75-ти километрах от столицы Украины, имеет важное стратегическое значение, сообщают военкоры издания "Русская Весна". t.me/RVvoenkor Как заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, атака производилась тремя ракетами.
ИА SM-News19:25

Депутат Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, негативно отзывающихся о России

Глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская предложила признать иноагентами тех артистов, которые отзываются о России, о ее народе и власти в негативном ключе.
Lenta.ru21:01

Песков заявил, что Кремль не видит темы для переговоров по эвакуации с «Азовстали»

В четверг, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе.
Lenta.ruвчера в 15:49