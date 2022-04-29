Как стало известно “Ъ”, глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — «Открытие» и РНКБ.
В Фастове расположен крупный железнодорожный узел, в связи с этим город, находящийся всего в 75-ти километрах от столицы Украины, имеет важное стратегическое значение, сообщают военкоры издания "Русская Весна". t.me/RVvoenkor Как заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, атака производилась тремя ракетами.
В четверг, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе.