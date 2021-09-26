Песков: Турция остается партнером России, несмотря на заявления Эрдогана по Крыму

Песков отметил, что " Эрдоган считает Крым оккупированным", и он также знает немало турок, которые "являются яростными националистами" и "считают, конечно же, Крым турецким", но, к счастью, "эти националисты не у власти" и "господин президент Турции не разделяет их точку зрения".