Будьте в Плюсе

«Коммерсантъ»: в России увеличился спрос на съемное жилье

По данным риелторов, в России увеличился спрос на съемное жилье, что привело к росту средней стоимости аренды квартир.
Lenta.ru
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах России в сентябре составила 16,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 22,9 тыс. руб.
Коммерсантъ
По сравнению с августом ставка выросла на 0,8%. При этом рост замедлился: в последний летний месяц динамика составляла 1%. По оценкам «Циана», в Москве средняя стоимость аренды однушки сейчас составляет 38 500 рублей в месяц, двушки — 52 100 рублей.
Секрет фирмы
Стоимость аренды двухкомнатной квартиры — 22,9 тысячи рублей.
Компания

Подробнее о событии

В России начал расти спрос на съемные квартиры
Компания07:48
«Коммерсантъ»: в России увеличился спрос на съемное жилье
Lenta.ru07:12
Рынок аренды жилой недвижимости демонстрирует сокращение предложения
ФАН05:59
Спрос на съемные квартиры восстанавливается
Коммерсантъ03:04
Самое цитируемое
Ведущий аналитик ЦИАН рассказал о восстановлении спроса на съемное жилье
Banki Loans04:40
В Казани подорожала долгосрочная аренда квартир
Реальное время03:52
Исследование ЦИАН выявило повышение спроса на аренду квартир
Экономика сегодня06:04

Интересное

Премьер Мали объяснил обращение к ЧВК «Вагнер» тем, что страну бросила Франция

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому власти страны ищут другую военную помощь и обратились к российской частной военной компании (ЧВК).
Интерфакс22:21

Песков: Турция остается партнером России, несмотря на заявления Эрдогана по Крыму

Песков отметил, что " Эрдоган считает Крым оккупированным", и он также знает немало турок, которые "являются яростными националистами" и "считают, конечно же, Крым турецким", но, к счастью, "эти националисты не у власти" и "господин президент Турции не разделяет их точку зрения".
РИА Новости08:13