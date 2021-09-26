По сравнению с августом ставка выросла на 0,8%. При этом рост замедлился: в последний летний месяц динамика составляла 1%. По оценкам «Циана», в Москве средняя стоимость аренды однушки сейчас составляет 38 500 рублей в месяц, двушки — 52 100 рублей.
Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что его страна чувствует себя покинутой Францией, поэтому власти страны ищут другую военную помощь и обратились к российской частной военной компании (ЧВК).
Песков отметил, что " Эрдоган считает Крым оккупированным", и он также знает немало турок, которые "являются яростными националистами" и "считают, конечно же, Крым турецким", но, к счастью, "эти националисты не у власти" и "господин президент Турции не разделяет их точку зрения".
В рамках новой крупной программы под названием REBELS (Reionization-Era Bright Emission Line Survey) астрономы используют обсерваторию ALMA для наблюдений излучения со стороны 40 галактик ранней Вселенной.